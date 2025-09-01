Der Leitfaden soll eine erste Orientierung im Dschungel der Steuergesetze ermöglichen.

Foto: FBI-Politikschule

FBI-Bildungsarbeit

1. September 2025

Steuern und Sozialversicherung 2025 – Ein Wegweiser

Der Verfasser dieses aktualisierten Leitfadens, MMag. DDr. Hubert Fuchs, ist freiheitlicher Bereichssprecher für Finanzen und Steuerrecht im Nationalrat. Er gilt als ausgewiesener Steuerexperte und war Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen.

Im ersten Teil des Buches werden unter anderem Einkommensteuer-, Körperschaftsteuer- sowie Umsatzsteuergesetz, Fristen im Steuerrecht, Finanzamtszinsen, Buchführungspflicht, Schenkungsmeldegesetz, Grunderwerbsteuergesetz und internationales Steuerrecht behandelt. Die steuerliche Behandlung der wichtigsten COVID-19-Zuwendungen bzw. COVID-19-Zuschüsse wird ebenfalls berücksichtigt. Im zweiten Teil geht es um die Sozialversicherung für Unselbständige und Selbständige sowie um arbeitsrechtliche Informationen, Lohnnebenkosten und Lohnpfändungswerte.

Der Leitfaden soll eine erste Orientierung im Dschungel der Steuergesetze ermöglichen. Eine fachkundige Beratung soll dadurch keinesfalls ersetzt werden.

GRATIS zu beziehen über das Freiheitliche Bildungsinstitut (FBI):
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien

Über das Bestellformular auf:
www.fbi-politikschule.at/publikationen/buecher-und-broschueren
Informationen zu Buchbestellungen und Datenschutz finden Sie unter: www.fbi-politikschule.at/datenschutz

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.
