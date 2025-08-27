14-Jährige festgenommen, weil sie ihre Schwester beschützte

Die etablierten Medien in der BRD und in Österreich schweigen derzeit noch dazu, aber im patriotischen Lager erfahren immer mehr aufmerksame Bürger von dem Fall einer 14-Jährigen in Schottland, die ihre zwölf Jahre alte Schwester vor den üblichen Verdächtigen beschützt hat.

Linksstaat klagt wehrhaftes Mädchen an

Zunächst berichteten englischsprachige alternative Medien wie Right Angel News Network über den Fall. Dort heißt es frei übersetzt: “Die Polizei hat ein 14-jähriges Mädchen festgenommen und angeklagt, nachdem sie gezwungen wurde, ein Messer zu ziehen, um sich und ihre Freundin gegen einen Migranten zu verteidigen, der versucht hatte, sie in der Nähe der St. Ann’s Lane im schottischen Dundee anzugreifen.” Sie hat dabei wohlgemerkt keinen der Belästiger verletzt, sondern die Angebeteten der links-“woken” Blockparteien nur auf Abstand gehalten.

Nach diesem Bericht erfuhren auch immer mehr Deutsche von dem Fall. Eine in Japan lebende Deutsche schrieb dazu: “Eine 14-jährige mutige Teenagerin hat ihre kleine Schwester (12) vor so nem ekelhaften pädophilen Typen verteidigt. Und was machen die ganzen Linken und Woke-Leute jetzt wieder?? Bestimmt den Täter in Schutz nehmen und das Mädchen fertig machen, weil sie sich gewehrt hat. Oder sie kommen wieder mit ihrem ewigen ‘Rassismus’..Gelaber, weil ein ‘weißes’ Mädchen nen armen Mann angegriffen hat, der ihre Schwester vergewaltigen wollte… ernsthaft??? Ganz ehrlich, mir ist komplett scheißegal was diese Leute dazu labern. Ich hätte exakt gleich gehandelt. Punkt.”

Patrioten solidarisieren sich

Eine andere Patriotin fragte: “Was ist das für eine Welt, wo sich 14-jährige Mädchen in ihrer Verzweiflung und Angst vor migrantischen Kerlen bewaffnen, die Polizei aber nicht sie, sondern die Gefährder schützt?” Und der bekannte patriotische Aufkleber-Verbreiter Wilhelm Kachel solidarisierte sich mit dem Mädchen in Form eines der Kachel-Kunstwerke, für die er traditionell bekannt ist.

Dazu erklärte er: “Jüngst tauchte in den sozialen Medien ein Video auf, das ein junges Mädchen zeigt, das sich mit Machete und Axt im öffentlichen Raum vor den ‘üblichen Verdächtigen’ schützen muss. Eine Erfahrung, die Frauen – und schon gar keine Kinder – niemals machen sollten. Es ist unsere Aufgabe, diese Zustände niemals hinzunehmen. Wer sich heute zurücklehnt und zurückzieht, wird seine Kinder in genau diese Hölle schicken, die man selbst nur aus Endzeit-Filmen kennt.” Ein Staat, der nicht nur Zustände schafft, in denen sich junge Mädchen so verteidigen müssen, sondern auch noch im Anschluss an diese Akte der Notwehr ebendiese Kinder verhaftet und anklagt, hat jede Legitimation verspielt und keine Loyalität verdient.