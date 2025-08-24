Wiener Mariahilferstraße

Auf der Mariahilfer Straße drehte der Afghane völlig durch und bedrohte Passanten.

Foto: Gugerell/ Wikimedia (CC-Zero)

Wien-Neubau

24. August 2025

Afghane terrorisierte Passanten mit Eisenstange – Festnahme

Nacht auf den gestrigen Samstag versetzte ein Afghane die Passanten auf der Mariahilfer Straße in Wien in Angst und Schrecken. Der 33-Jährige bedrohte Menschen mit einer Eisenstange, schlug damit auf eine Hausfassade ein und widersetzte sich dann auch noch der Polizei.

Afghane in Haft

Die alarmierten Beamten musste massiv eingreifen, um den aggressiven Migranten unter Kontrolle zu bringen. Der Afghane leistete heftigen Widerstand, konnte jedoch schließlich überwältigt und in Haft genommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Quelle: LPD Wien

