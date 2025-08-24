Kurz vor dem Gipfeltreffen von Trump und Putin in Alaska beschädigten ukrainische Drohnen die wichtige Pipeline zur Öllieferung nach Ungarn und Slowakei.

Foto: www.kremlin.ru / wikimedia commons (CC BY SA 4.0)

Krieg

24. August 2025 / 09:10 Uhr

„Unfreundlicher Schachzug“: Orbán beschwert sich bei Trump über Ukraine

Öllieferungen nach Ungarn und Slowakei mussten unterbrochen werden, weil die Ukraine mit Drohnen die russische Pipeline Druschba beschädigte. Orbán beschwerte sich bei Trump darüber – und dieser äußerte sich „sehr wütend“.

“Ich bin sehr wütend darüber”

Die Druschba-Pipeline transportiert Öl durch Weißrussland und die Ukraine Richtung Ungarn und Slowakei. Beide Länder sind von dieser Energie-Lieferung abhängig, weshalb sich der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán bei US-Präsident Donald Trump beschwerte. Die Antwort von Trump wurde von Orbáns Fidesz-Partei im Netz veröffentlicht – und zwar:

Viktor – das höre ich nicht gern. Ich bin sehr wütend darüber.

“Ein sehr unfreundlicher Schachzug”

In der Klageschrift von Viktor Orbán an den US-Präsidenten äußerte der ungarische Ministerpräsident sein Unverständnis über den Drohnenangriff auf die wichtige Energieversorgung für sein Land:

Ungarn unterstützt die Ukraine mit Strom und Öl, im Gegenzug bombardieren sie die Pipeline, die uns versorgt. Ein sehr unfreundlicher Schachzug.

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

24.

Aug

09:10 Uhr
24. August 2025

„Unfreundlicher Schachzug“: Orbán beschwert sich bei Trump über Ukraine

24. August 2025

Droht dem ESC 2026 in Wien das gleiche Schicksal wie dem Taylor Swift-Konzert?

23. August 2025

Dank Messer-Syrern: kommt jetzt “Waffenverbotszone” für ganz Österreich?

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.