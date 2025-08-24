„Unfreundlicher Schachzug“: Orbán beschwert sich bei Trump über Ukraine

Öllieferungen nach Ungarn und Slowakei mussten unterbrochen werden, weil die Ukraine mit Drohnen die russische Pipeline Druschba beschädigte. Orbán beschwerte sich bei Trump darüber – und dieser äußerte sich „sehr wütend“.

“Ich bin sehr wütend darüber”

Die Druschba-Pipeline transportiert Öl durch Weißrussland und die Ukraine Richtung Ungarn und Slowakei. Beide Länder sind von dieser Energie-Lieferung abhängig, weshalb sich der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán bei US-Präsident Donald Trump beschwerte. Die Antwort von Trump wurde von Orbáns Fidesz-Partei im Netz veröffentlicht – und zwar:

Viktor – das höre ich nicht gern. Ich bin sehr wütend darüber.

“Ein sehr unfreundlicher Schachzug”

In der Klageschrift von Viktor Orbán an den US-Präsidenten äußerte der ungarische Ministerpräsident sein Unverständnis über den Drohnenangriff auf die wichtige Energieversorgung für sein Land: