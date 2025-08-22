Der neue Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts beleuchtet den Zusammenhang zwischen körperlicher Bewegung, psychischer Gesundheit und der langfristigen Entlastung des Gesundheitssystems.

22. August 2025 / 09:22 Uhr

„Fitte Menschen – Fitte Systeme“ – Der FBI-Podcast zu Sport und Gesundheit

In fünf Episoden analysiert Triathlet und Trainer Markus Mlinar im Gespräch mit Althea Diamante zentrale Fragen zu Prävention, Eigenverantwortung und der Rolle von Sport im gesellschaftlichen Kontext. Thematisiert werden unter anderem:

  • Bewegung als gesundheits- und gesellschaftspolitische Herausforderung
  • Präventive Strategien in Zeiten von Pandemie, Krise und steigenden Kosten
  • Gesundheitsverantwortung zwischen Schule, Familie und Verein
  • Strukturen und Wirksamkeit der Sportförderung in Österreich
  • Die Rolle individueller Verantwortung für ein leistungsfähiges Gesundheitssystem

Ziel des Podcast ist es, ein vertieftes Verständnis für präventive Gesundheitsmaßnahmen zu fördern und zur Diskussion über zukunftsfähige Strukturen im Gesundheitswesen beizutragen.

Jetzt auf dem YouTube-Kanal und der Website des Freiheitlichen Bildungsinstituts sowie auf Spotify abrufbar.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.
