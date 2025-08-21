Syrer verkraftet Trennung nicht: Nächste Messerstecherei mit zwei Verletzten

Ein 21-jähriger Syrer verfolgte seine Ex-Freundin am Dienstag auf der Donauinsel in Wien-Donaustadt und soll sie laut ihren Angaben gegenüber der Polizei körperlich angegriffen haben. Es soll auch nicht das erste Mal gewesen sei, dass der Mann gegen sie Gewalt ausgeübt hat. Gegen den vorläufig flüchtigen Tatverdächtigen wurde Anzeige erstattet.

Blutige Auseinandersetzung

Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es am Abend desselben Tages, als der Mann im Innenhof des Wohngebäudes der Ex-Freundin auftauchte, um bei ihr anzuläuten. Dort wartete aber bereits deren männliche Verwandtschaft auf ihn. Im Zuge eines Raufhandels zwischen den Männern erlitt der 26-jährige Bruder der Frau eine Schnittverletzung an der Hand, der Syrer einen Stich in den Rücken.

Gewaltbereiter Syrer bleibt auf freiem Fuß

Nachdem weiteres Blutvergießen durch die Polizei verhindert werden konnte und die beiden Männer ins Spital eingeliefert waren, erfolgte für den offensichtlich latent gewaltbereiten Syrer lediglich ein vorläufiges Waffenverbot sowie Annäherungs- und Betretungsverbot. Die Tatwaffe blieb unauffindbar, beide Männer wurden auf freiem Fuß angezeigt. Noch in derselben Nacht wurde die Frau ihren Angaben nach von mutmaßlichen Freunden des Syrers bedroht. Quelle: LPD Wien