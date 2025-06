Wien droht wegen Einsparungen bei der Polizei Kriminalitäts-Chaos

Zahlreiche Wiener Wachzimmer werden ab Juli an Sonn- und Feiertagen dicht gemacht. Gewerkschaften und Freiheitliche schlagen Alarm, FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp spricht von „Sicherheitsrisiko“.

Wien drohe endgültig im Kriminalitäts-Chaos zu versinken, schrieb Nepp in einer Aussendung. Kaum sei die Wien-Wahl geschlagen, werde der nächste Anschlag auf die Sicherheit der Wiener Realität. ÖVP-Innenminister Gerhard Karner und SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig würden die Wiener Polizei kaputt sparen.

Zwei Drittel der 81 Inspektionen betroffen

Dass bei den Amtsstunden gekürzt werden soll, wurde gestern, Freitag, nach APA-Recherchen bekannt und von der Landespolizeidirektion (LPD) Wien bestätigt. Betroffen von den Schließungen sind fast zwei Drittel der 81 Inspektionen in Wien. Anzeigen sind dann nur noch an 29 Standorten möglich. Der Bedarf, dass alle 81 Stationen rund um die Uhr für Bürger geöffnet hätten, sei “in diesem Ausmaß nicht mehr gegeben”, hieß es vonseiten der LPD. Per Aushang sollen Bürger zudem über die nächstgelegene offene Polizeistation am Wochenende informiert werden.

FPÖ Wien ortet “Sicherheitsskandal”

Dass der Sparstift ausgerechnet bei der Polizei angesetzt wird, um die Budgetsituation in den Griff zu bekommen, bezeichnet der Wiener FPÖ-Stadtchef Nepp als „Sicherheitsskandal“. Wörtlich meinte er:

Während Messerstechereien, Vergewaltigungen und Bandenkriege im Asylantenmilieu zur Tagesordnung gehören, wird bei der Polizei gekürzt, was das Zeug hält.

Nepp kündigte entschiedenen Widerstand an: Man werde mit allen der FPÖ zur Verfügung stehenden Mitteln gegen diesen Wahnsinn protestieren. Wien brauche mehr Polizei, nicht weniger.