Top-Wissenschaftler und mRNA-Kritiker sitzt nun im US-Impfausschuss

Er ist mRNA-Pionier und warnte vor den Risiken dieses Impfstoffes – jetzt sitzt der Top-Wissenschaftler Robert Melone im US-Impfausschuss. EU-Abgeordneter Gerald Hauser (FPÖ) zeigt sich erfreut.

Persönlich bekannt

Hauser kennt Melone von einem Kongress in den USA. In einer Aussendung sagte er:

EU-Abgeordneter Hauser (rechts) mit Melone beim International Crisis Summit 2024 in Washington.

Melone warnte vor Risiken bei mRNA-Impfungen

Melone, US-amerikansicher Virologe, Immunologe und Molekularbiologe, zudem mRNA-Pionier, warnte während der Pandemie vor den Risiken, die mit den COVID-19-mRNA-Impfstoffen verbunden sind. Er erklärte, dass das Risiko, sich als gesunder Mensch mit COVID-19 zu infizieren, zu erkranken oder gar zu sterben, nach der Impfung höher sei als ohne Impfung.

Übersterblichkeiten in den vergangenen Jahren

Die weltweit gemeldeten Nebenwirkungen in den entsprechenden Datenbanken und die Übersterblichkeiten der vergangenen Jahre würden diese Einschätzung bestätigen, so Hauser, der von der EU-Kommission endlich eine umfassende Aufarbeitung der Corona-Politik fordert. Ein Untersuchungsausschuss im EU-Parlament sei bereits beantragt.

Wirksamkeit des Impfstoffes war nicht bekannt

Hauser verweist dabei insbesondere auf den Vertrag zwischen der EU-Kommission und den Mitgliedsstaaten mit BioNTech/Pfizer vom 20. November 2020:

In diesem Vertrag ist wörtlich festgehalten, dass die Langzeitwirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffs nicht bekannt sind und dass nicht bekannte Nebenwirkungen auftreten können. Damit war von Anfang an – mit Unterschriften, Brief und Siegel – klar dokumentiert, dass weder Sicherheit noch Wirksamkeit der COVID-19-mRNA-Gen-Impfstoffe untersucht oder garantiert waren. So begann das größte medizinische Experiment in der Geschichte der Menschheit.