“Dankgeschenke”: Teurer Abschied von Ex-Finanzminister Brunner

Allein das Catering zur Abschiedsfeier des ehemaligen Finanzministers und nunmehrigen EU-Migrations-Kommissar Magnus Brunner (ÖVP) kostete 1.300 Euro – noch deutlich teurer waren jedoch die fragwürdigen Amtsgeschenke.

Großzügige Geschenke für Brunner

Ans Licht gebracht wurde all das durch eine parlamentarische Anfrage von FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz an den aktuellen SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer. Dabei ging es unter anderem um die Kosten für Bewirtungen im letzten Quartal 2024. Und die hatten es in sich: 1.299,55 Euro kosteten Speisen und Getränke für die Amtsübergabe des ehemaligen Ministers Brunner an Marterbauer.

Bei seiner Verabschiedung konnte sich Brunner zudem über einige “Dankgeschenke” im Wert von 8.778,00 Euro freuen. Ob der Minister für seine Arbeit wirklich so viel Dank verdient hat, wofür er bei einem Monatsgehalt von über 17.000 Euro Geschenke benötigt und was diese Geschenke beinhalteten – unklar.

Mehr als 66.000 Euro für Ministeriums-Zentralleitung

Knapp 20.000 Euro wurden sogar für Bewirtungen und Übernachtungen beim deutschsprachigen Finanzministertreffen in Vorarlberg ausgegeben. 5.383,21 Euro kostete die Bewirtung anlässlich der Ehrung von Mitarbeitern des Ressorts.

6.398,48 Euro kamen noch allein für die Bewirtung des Ministerbüros hinzu. Zusätzlich durfte der Steuerzahler für die Verpflegung der Zentralleitung des Ministeriums im letzten Quartal 2024 ganze 66.389,68 Euro aufbringen.