“Oe24-Schwurblerin” kocht wieder in der Gerüchteküche, um FPÖ-Wähler zu verunsichern

Wenn es gegen die FPÖ geht, ist Oe24-„Insiderin“ Isabelle Daniel zur Stelle. Für ihren schwammigen Journalismus greift sie gerne auf anonyme Quellen zurück, oder sie kocht in der Gerüchteküche.

Daniel glaubt selbst nicht, was sie schreibt

Heute, Samstag, startete Daniel den Versuch, die FPÖ-Wähler zu verunsichern. Sie titelte mit „Blaue Angst vor der schwarzen Bombe“ und sagte eine unmittelbare „Detonation“ voraus. Offenbar glaubt die Schreiberin aber selbst nicht daran, denn gleich im ersten Absatz meinte sie:

Aber: Immer wieder wurden auch falsche Gerüchte über inexistente „Bomben“ bewusst kolportiert.

Hauptsache Schlagzeilen und gegen die FPÖ

Hauptsache Schlagzeilen, Hauptsache Quoten, Hauptsache es geht gegen die FPÖ und ihren Obmann Herbert Kickl, bei dem schon die ÖVP mit allen bisherigen Versuchen, ihn zu diskreditieren, krachend gescheitert ist.

Wie berichtet, lieferte Isabelle Daniel schon des Öfteren ein Lehrbeispiel, wie Journalismus nicht sein sollte. So berichtete sie über einen „hochrangigen Blauen“, der sich in einem Gespräch mit Oe24 über Kickl „echauffiert“ habe. Und Daniel schrieb sich die Finger wund, als sie aus der ÖVP-Spionage-Affäre unbedingt eine „Affäre Ott & FPÖ“ machen wollte. Ihre Schlagzeile lautete: „47 Aktenordner: gefährliche Chats in der Affäre Ott & FPÖ“. Unzensuriert berichtete.