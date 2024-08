FPÖ setzt auf Jugendförderung: Mehr Chancen und weniger Hürden für die junge Generation

Die FPÖ hat in ihrem Wahlprogramm für die Nationalratswahl 2024 ehrgeizige Pläne zur Unterstützung der Jugend vorgestellt. Unter der Leitung von Michael Schnedlitz, FPÖ-Generalsekretär und Jugendsprecher der Partei, will die FPÖ jungen Menschen den bestmöglichen Start ins Leben ermöglichen. Im Fokus stehen dabei die Förderung von Bildung, Berufseinstieg, Familiengründung und die Schaffung von leistbarem Wohnraum.

Steuerliche Entlastung und faire Chancen für Berufseinsteiger

Die FPÖ setzt sich dafür ein, dass junge Menschen nach ihrer Ausbildung einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Zentraler Punkt ist die steuerliche Entlastung von Berufseinsteigern. „Junge Menschen, die ins Berufsleben starten, dürfen nicht durch hohe Steuerlasten demotiviert werden. Wir wollen, dass Leistung belohnt wird, und das beginnt schon beim ersten Job“, erklärt Schnedlitz.

Die FPÖ plant deshalb, die Steuerlast für Berufseinsteiger zu senken, um ihnen den Start ins Berufsleben zu erleichtern. Gleichzeitig fordert die Partei Maßnahmen, die sicherstellen, dass junge Menschen faire Chancen am Arbeitsmarkt erhalten, ohne durch bürokratische Hürden oder Diskriminierung benachteiligt zu werden.

Finanzielle Anreize für junge Familien

Ein weiterer Schwerpunkt der FPÖ ist die Unterstützung junger Menschen bei der Familiengründung. Die Partei sieht es als ihre Aufgabe an, den finanziellen Druck auf junge Familien zu mindern und ihnen gleichzeitig Anreize zu bieten, in Österreich eine Familie zu gründen. „Die Zukunft unseres Landes hängt von den jungen Familien ab, die bereit sind, Kinder zu bekommen und hier zu bleiben. Dafür brauchen sie aber auch die nötige Unterstützung“, so Schnedlitz.

Die FPÖ fordert steuerliche Erleichterungen und finanzielle Anreize für junge Familien. Dazu gehören etwa höhere Kinderfreibeträge und spezielle Zuschüsse für Familien mit mehreren Kindern. Zudem will die Partei sicherstellen, dass Kinderbetreuungsangebote flächendeckend und rund um die Uhr verfügbar sind, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern.

Leistbare Starterwohnungen und gelockerte Kreditvergabe

Die FPÖ hat erkannt, dass leistbarer Wohnraum für junge Menschen ein zentrales Thema ist. Viele junge Menschen haben Schwierigkeiten, ihre erste eigene Wohnung zu finden, geschweige denn ein Eigenheim zu finanzieren, Stichwort “Hotel Mama”. Die FPÖ plant daher die Einführung von Starterwohnungen, die speziell für junge Menschen und Familien konzipiert sind. „Wer viele Kinder hat, soll weniger zahlen – das ist unsere Devise“, betont Schnedlitz, selbst Familienvater.

Darüber hinaus fordert die FPÖ eine Lockerung der Kreditvergaberichtlinien, die es jungen Menschen ermöglichen soll, leichter an Kredite zu kommen und damit Eigentum zu erwerben. Die Partei sieht darin einen wichtigen Schritt, um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, in Österreich sesshaft zu werden und eine Familie zu gründen.

Bildung als Schlüssel zur Zukunft, Fokus auf Leistung

Die FPÖ legt großen Wert auf ein Bildungssystem, das junge Menschen optimal auf ihr späteres Leben vorbereitet. Schnedlitz betont die Bedeutung von Bildung für die persönliche und berufliche Entwicklung. „Bildung ist der Schlüssel zur Zukunft unserer Jugend. Wir müssen sicherstellen, dass jeder junge Mensch die bestmögliche Ausbildung erhält und die Chance hat, sein volles Potential zu entfalten“, erklärt er.

Die FPÖ fordert eine stärkere individuelle Förderung von Talenten und Begabungen, aber auch eine Rückbesinnung auf Leistung und Disziplin in der Schule. Dabei geht es der Partei darum, jungen Menschen die notwendigen Werkzeuge mitzugeben, um erfolgreich und selbstbestimmt ihr Leben gestalten zu können.

Chancen statt unnötige Bürokratie und Belastungen

Schnedlitz sieht die FPÖ als die Partei, die sich konsequent für die Interessen der jungen Generation einsetzt. „Die FPÖ ist die einzige politische Kraft, die die Anliegen der Jugend wirklich ernst nimmt. Wir wollen, dass die junge Generation in einem Land aufwächst, das ihnen Chancen bietet und sie nicht durch unnötige Bürokratie und Belastungen behindert“, sagt Schnedlitz.

Mit ihren Plänen zur Förderung der Jugend setzt die FPÖ ein starkes Signal für die Nationalratswahl 2024. Die Partei will die Zukunft der jungen Generation sichern und dafür sorgen, dass Österreich ein Land bleibt, in dem junge Menschen gerne leben, arbeiten und Familien gründen. Die FPÖ ist bereit, als Regierungspartei die notwendigen Schritte einzuleiten, um den jungen Menschen in Österreich eine sichere und vielversprechende Zukunft zu ermöglichen.

