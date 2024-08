Personalnot bei Exekutive groß: Ex-Häftling wird zum Polizisten ausgebildet

Er saß wegen Drogendelikten ein Jahr im Gefängnis, jetzt sitzt er in der Polizeischule: Die Not von ÖVP-Innenminister Gerhard Karner bei der Rekrutierung neuer Exekutiv-Beamter muss wirklich groß sein.

In Linzer Sicherheitsakademie rumort es

Das Innenministerium jubelte am 6. August über einen Rekord bei Bewerbungen von Menschen, die Polizisten werden wollen. Wer sich da aller beworben hat, wurde nicht gesagt, kam jetzt aber in Oberösterreich zutage. In der Linzer Sicherheitsakademie rumort es, weil sich dort auch ein verurteilter Ex-Häftling zum Polizisten ausbilden lässt.

Verurteilung im Lebenslauf verschwiegen

Der junge Mann war in Deutschland wegen Drogendelikten zu zwei Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt worden, ein Jahr davon hat er tatsächlich abgesessen. Die Aufnahme in die Polizeischule schaffte er dennoch, obwohl er seine Vorstrafe sowohl im Lebenslauf als auch beim Aufnahmegespräch verschwiegen hatte.

Rechtlich alles korrekt

Gegenüber der Kronen Zeitung bestätigte die Landespolizeidirektion Oberösterreich den Fall: Rechtlich sei alles korrekt, hieß es. Denn die Vorstrafe sei so weit zurückliegend, dass sie nicht mehr im Leumundszeugnis, das laut Aufnahmekriterien „tadellos“ sein muss, aufscheinen würde.

Als Justizwachebeamter abgelehnt

Interessant: Denn bei der Justiz hatte man die Sachlage völlig anders gesehen. Auch dort hatte sich der Ex-Häftling um einen Job beworben, doch wegen seines Vorlebens gab es für ihn keine Chance auf eine Karriere als Justizwachebeamter.

Schießübung brachte pikante Angelegenheit ins Rollen

Bei der Polizei wäre der Fall gar nicht öffentlich geworden, hätte es nicht zufällig eine gemeinsame Schießausbildung von Polizisten und Justizwachebeamten gegeben. Ein ehemaliger Justiz-Kollege erkannte den Mann wieder und brachte die pikante Angelegenheit ins Rollen.