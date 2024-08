Sonnenflecken auf Höchststand – danach Abkühlung durch weniger Sonnenaktivität

Die Sonnenaktivität schwankt, und zwar in einem Rhythmus von elf Jahren. Sichtbar wird dies an den sogenannten Sonnenflecken. Je mehr es gibt, desto aktiver ist die Sonne. Und je aktiver die Sonne ist, desto mehr Strahlungsenergie kommt auf der Erde an.

Hohe Temperaturen auf der Erde

Derzeit strahlt die Sonne so stark, wie zuletzt im Jahr 2001. Entsprechend viele Sonnenflecken sind zu beobachten. Die starke Sonnenaktivität lässt die Temperaturen auf der Erde nach oben klettern.

Es wird kälter

Erwartet wird, dass die hohe Sonnenaktivität noch mindestens zwei bis drei Jahre lang anhalten wird – mit entsprechend höheren Temperaturen auf der Erde.

Danach soll es kälter werden, weil ab 2027 die Zahl der Sonnenflecken stetig zurückgehen soll.