Japan spricht Reisewarnung für NRW aus: Drogen- und Migrantenkriminalität

Das fernöstliche Japan, eines der sichersten Länder der Welt, sprach nun offiziell eine Reisewarnung für die Bundesrepublik Deutschland aus. Im Speziellen warnt das Außenministerium vor dem Bundesland Nordrhein-Westfalen.

Explosionen mitten in Innenstädten

In der für Deutschland mehr als peinlichen Mitteilung wird explizit auf Migrantenkriminalität hingewiesen. Wie die Bild berichtet, heißt es darin:

Seit Ende Juni kam es in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen (NRW), darunter auch in Düsseldorf, zu mehreren Explosionen und Festnahmen, die vermutlich auf Konflikte zwischen Drogengruppen zurückzuführen sind. Gemeint sind Aktionen der niederländisch-marokkanischen „Mocro-Mafia“, die ihre Drogen-Geschäfte mit brutaler Gewalt durchführen. […] Im Herzen von Städten im ganzen Bundesstaat kam es zu Explosionen.