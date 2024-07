Vizepräsidentin Harris versicherte Nord-Korea unverbrüchliche Partnerschaft

Amerikas Noch-Präsident Joe Biden wurde erfolgreich dazu bewegt, von seiner Kandidatur zurückzutreten, weil er aufgrund von mutmaßlicher Altersdemenz nicht mehr Herr seiner Sinne ist und oft wirres Zeug redete. Doch wie steht es um die designierte neue Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Kamala Harris?

Letzte Hoffnung der Demokraten

Die im Volk weithin unbeliebte Demokratin schickt sich an, in wenigen Monaten als Präsidentin der Vereinigten Staaten die sogenannte „freie Welt“ anzuführen. Sie ist der Strohhalm, an den sich ihre Partei klammert, Donald Trump vielleicht doch noch zu schlagen. Kostproben diverser Wortspenden lassen an einem Sieg jedoch zweifeln.

Partnerschaft mit Nord-Korea?

Im September 2022 weilte die Vizepräsidentin auf Besuch in der demilitarisierten Zone in Korea. An einem Rednerpult mit den US-amerikanischen Insignien hielt sie eine kleine Ansprache. Dort sagte sie:

Die USA teilen eine sehr wichtige Beziehung, welche eine Partnerschaft mit der Republik Nord-Korea ist. Es ist eine starke und dauerhafte Partnerschaft.

Zitate für die Ewigkeit

Eine andere Kostprobe ihres scharfen Verstandes lieferte sie bei einer Pressekonferenz:

Wir haben alle zugesehen. Die Fernsehberichterstattung von gestern, das kommt zu allem anderen hinzu, was wir aufgrund dessen, was wir sehen konnten, wissen und noch nicht wissen. Und weil wir es gesehen haben oder nicht bedeutet es nicht, dass es nicht geschehen ist. Aber nicht beschränkt auf das, was wir gesehen haben.

Und geradezu begeistert dürfte Harris von folgender tiefschürfenden Erkenntnis sein, die sie laufend zum Besten gab: