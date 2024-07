Raubmord an 77-jährigem Pensionisten: Algerier verhaftet

Nach dem Mord an einem 77-jährigen Pensionisten in Freiburg kam es nun zur Festnahme eines dringend tatverdächtigen Algeriers. Dem 21-Jährigen wird vorgeworfen, sein Opfer in dessen Wohnung erstochen und ausgeraubt zu haben. Am 14. Juli hatten schließlich Angehörige den Senioren leblos in seinem Haus gefunden.

Passanten filmten Verdächtigen kurz nach der Tat in Freiburger Innenstadt

Die Kriminalpolizei ermittelte, dass der Nordafrikaner nur wenige Stunden nach der Tat in der Freiburger Innenstadt gesehen worden war, und stellte entsprechende Videos sicher. Passanten hatten den Mann dabei gefilmt, wie er sich dort verdächtig benahm und in einem Rucksack wühlte. Die daraufhin alarmierte Polizei traf dann zwar nicht auf den Algerier, fand aber in einem Gebüsch einen Laptop, der dem Opfer gehört haben soll.

Polizeibekannter Algerier erst seit kurzem in Deutschland

Der Algerier, der sich erst seit kurzem in Deutschland aufhielt, wurde nun im schweizerischen Bern festgenommen. Die Freiburger Staatsanwaltschaft beantragte bereits die Auslieferung an die bundesdeutschen Behörden. Ein Polizeikommissar teilte mit, dass der Algerier bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten auffällig wurde.