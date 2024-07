Bei Diebstahl ertappter Syrer: „Bin Araber, muss nicht bezahlen“

Eine Kostprobe des Selbstverständnisses, das orientalische Asylforderer an den Tag legen, gab jüngst ein Syrer im thüringischen Oberoßla: Unsere Regeln gelten für Araber nicht.

Dreist und kriminell

Wie die Landespolizeidirektion Jena berichtet, wurden die Beamten am vergangenen Samstag mit einem besonders dreisten Fall von Ladendiebstahl konfrontiert. Demnach ließ sich ein 27 Jahre alter Syrer an einer Tankstelle in Oberoßla, Landkreis Weimarer Land, vom Verkaufspersonal eine Schachtel Zigaretten, ein Feuerzeug und eine Dose Energy-Getränk aushändigen. Als er gebeten wurde, die Waren zu bezahlen, verließ er den Tankstellenshop, ohne der Aufforderung nachzukommen. Auf den Diebstahl angesprochen, gab der Mann an, dass er Araber sei und nichts bezahlen müsse.

Polizei nahm Ladendieb fest

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Dieb samt Beutegut im Nahbereich der Tankstelle festnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.