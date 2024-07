Das jüngste Opfer der Wokeness: Benjamin Blümchen

Wer kennt ihn nicht, den sprechenden Elefanten aus dem Neustädter Zoo? Schon seit vielen Jahren erfreut Benjamin Blümchen Millionen Kinder in ganz Mitteleuropa mit seinen Abenteuern. Zusammen mit seinem besten Freund Otto erlebt er allerlei Dinge.

Lehrreich für Kinder

Spielerisch lernen die Kinder beim Hören der Benjamin-Blümchen-Hörspiele verschiedene Berufe der Erwachsenen kennen. Mal ist der sprechende Elefant als Bäcker tätig, mal als Bürgermeister und auch mal als Koch oder Feuerwehrmann. Kurz gesagt: Man bekommt kindgerechte Unterhaltung mit einem gewissen Mehrwert.

Aber das sehen einige der Wokeness verfallenen Kindergartenbetreiber in Bautzen offenbar anders und haben ihren zuvor nach dem Elefanten benannten Kindergarten umbenannt. Entsprechend unglücklich ist die Erfinderin von Herrn Blümchen über den Vorfall.

Künstlerin kritisiert die Wokeness

Also meldet sich die gute Elfie Donnelly, die neben Benjamin Blümchen auch Bibi Blocksberg erfunden hat, zu der Umbenennung des Kindergartens in Bautzen zu Wort. “Das Ärgste ist aber, dass ich manchmal schon die Schere im Kopf habe beim Schreiben. Darf ich noch ‘dick’ schreiben? Nein. Dürfen im Hörspiel ,Ausländer‘ einen hörbaren Akzent haben oder findet man das respektlos, obwohl doch die Realität so ist?”, fragt die Erfinderin laut der Welt.

Die Einrichtung heißt nun “Spreewichtel” und nicht mehr “Benjamin Blümchen”. Begründung: Der sprechende Elefant ernähre sich auch von Zuckerstückchen und passe nicht mehr in die heutige Zeit. Donelly ergänzt dazu: “Die Wokeness macht mich eh fertig. Gendern halte ich für völlig überflüssig.”

Umbenennung ist lächerlich

Sie habe immer schon “Feuerwehrfrau” gesagt, aber auch “Feuerwehrmann” würde sie nicht stören. “Wir haben ja auch ‘Humanity’ (Deutsch: Menschheit) und nicht ‘Huwomanity’.” Über die Umbenennung der sächsischen Kita sagte die Österreicherin: “Ich find’s einfach ein bisserl lächerlich, den Dickhäuter auf seine Vorliebe für Zuckerstückchen zu reduzieren. Er ist halt ein Zuckergoscherl, aber Zucker zu jagen ist nicht seine Hauptbeschäftigung.”

Benjamin Blümchens wichtigste Eigenschaft ist ein ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit. Der Elefant ist “empathisch bis zur Selbstaufgabe” und “sehr, sehr tolerant”. Donnelly betont: “Dass ausgerechnet in meiner Meinung nach politisch fragwürdigen Ecken von Deutschland Zuckerstückchen wichtiger sind als moralische Werte, das spricht schon Bände.”