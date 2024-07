„Always keep fighting“-Leiberl gehen weg wie die warmen Semmeln

Die weltweite Solidarität mit dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten der USA, Donald Trump, nach dem Schuss-Attentat ist auch in Österreich zu spüren. Ein Leiberl mit dem Trump-Sujet wurde zum Verkaufshit.

Verkaufshit seit Sonntag

Der Online-Shop „Patria-Laden“ bietet diese T-Shirts seit gestern, Sonntag, an. Auf der Vorderseite des Leiberls ist ein Foto von Trump, wie er nach dem Attentat, bei dem er am Ohr verletzt wurde, die rechte Hand in die Höhe streckt, zu sehen. Darunter steht: „ always keep fighting“.

Bernhard H., einer der vier Internet-Shop-Betreiber, sagte gegenüber unzensuriert, dass das Trump-Leiberl zum Verkaufshit wurde und dass seit gestern eine dreistellige Zahl bestellt wurde. Der Unternehmer glaubt auch zu wissen warum: Das Motiv wäre ein Symbol dafür, dass man für das, was man ist und für das, woran man glaubt, steht. Unter seinen T-Shirts, die er über das Internet anbietet, wären einige patriotische Motive zu finden.

Ikonische Geste im heldenhaften Moment

Bernhard H. beschreibt das Motiv auf dem Trump-Leiberl so:

Ein Schütze zielt auf Trump, ein Schuss knallt und der künftige US-Präsident geht zu Boden. Die Menge befürchtet das Schlimmste. Doch dann steht Trump blutig und entschlossen auf. Mit einer ikonischen Geste hebt er die Faust zum Himmel und zeigt allen, dass ihn selbst das nicht aufhalten kann. Unser T-Shirt fängt genau diesen heldenhaften Moment ein. “Always Keep Fighting“! Es erinnert uns daran, dass wir niemals aufgeben sollten, egal wie schwer der Kampf auch sein mag. Wer dieses Shirt trägt, zeigt der Welt: Wir stehen immer wieder auf!

Hier kommen Sie zum Online-Shop „Patria-Laden“.