Donald Trump nach Schussattentat verletzt in Sicherheit gebracht

Dramatische Szenen spielten sich gestern, Samstag, bei einem Wahlkampfauftritt von Donald Trump in Butler, Pennsylvania, ab. Auf Filmaufnahmen sind mehrere Schüsse zu hören. Sicherheitsleute warfen sich auf den Politiker und drückten ihn auf den Boden. Auf Filmaufnahmen ist zu sehen, wie der Präsidentschaftskandidat am Kopf blutend von der Bühne gebracht wird. Zuschauer gingen ebenfalls in Deckung.

Trump dürfte eine blutende Wunde am rechten Ohr davongetragen haben. Bevor er die Bühne verließ, streckte er unter dem Jubel des Publikums, mit Blut im Gesicht, kämpferisch die rechte Faust hoch.

Die New York Times berichtet, dass sowohl der Schütze als auch ein Zuschauer ums Leben kam.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Trump wohlauf

Ein Sprecher von Trump, Steven Cheung, sagte in einer Erklärung, dass Präsident Trump Strafverfolgungsbehörden und den Ersthelfern für ihr schnelles Handeln bei „dieser abscheulichen Tat“ danke. Dem ehemaligen Präsidenten gehe es gut und er werde einer örtlichen medizinischen Einrichtung untersucht. Politiker aus beiden Lagern verurteilten die Tat. Präsident Joe Biden wandte sich kurz nach dem Vorfall an die Nation und verurteilte die Gewalt als „krank“.