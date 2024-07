“Scheiss Österreich”: Opfer schildert Brutal-Attacke von Afghanen in Supermarkt

Der Vorfall schockiert ganz Österreich und ist ein weiteres Sittenbild der ungehinderten Migrantengewalt hierzulande. Drei Afghanen verwüsteten einen Supermarkt in Wien-Meidling und prügelten auf zwei unbeteiligte Kunden ein.

Mann bis zur Kassa verfolgt und niedergeschlagen

Wie eines der Opfer nun gegenüber oe24 schilderte, attackierten die Afghanen den Mann in einem Supermarkt in der Wolfganggasse in Meidling völlig grundlos. Als dieser vor der Pöbelei zunächst mit seiner Frau zu flüchten versuchte, verfolgten ihn die Migranten bis zur Kasse, wo er schließlich zu Boden geschlagen wurde.

Besoffener Afghane brüllte “scheiss Österreich”

Bei der Attacke sollen die angeblich betrunkenen Afghanen zudem “scheiss Österreich” und andere Parolen gebrüllt haben. Die Schreckensbilanz: Bei dem Mann wurden im Spital eine Gehirnerschütterung, eine blutende Wunde und zahlreiche blaue Flecken diagnostiziert. Seine Frau blieb zum Glück nahezu unverletzt. Eigenartig: Seitens der Landespolizeidirektion Wien gibt es zu dem Vorfall keinerlei Aussendung….