Schüler sagte: „Es gibt nur zwei Geschlechter“ – Anti-Extremismus-Behörde ermittelte

Wer in Großbritannien dem Gender-Dogma der „Woke“-Sekte widerspricht, kann schnell im Fadenkreuz der Staatsmacht landen. Diese Erfahrung musste ein zwölfjähriger Schüler in der Stadt South Tyneside in Nordost-England machen.

Schon Kinder Gender-Wahn unterworfen

Die Zeitung Daily Mail berichtet, dass die staatliche Anti-Extremismus-Behörde gegen den Buben ermittelte, nachdem dieser erklärt hatte, dass es „nur zwei Geschlechter“ gebe. Der Jugendliche hatte ein Video produziert, in dem er auch sagte: „So etwas wie nicht-binär gibt es nicht.“ Und als Reaktion auf Mobber in der Schule, die fälschlicherweise glaubten, er unterstütze die Transgender-Ideologie, sagte er, schwul zu sein, aber nicht “queer”. Daraufhin wurde er von seiner Schule dem sogenannten „Prevent Program“ des Innenministeriums gemeldet, das eigentlich der Terrorismusbekämpfung dient und Radikalisierung frühzeitig erkennen soll, schreibt die Zeitung.

Von Schule bei Behörde denunziert

Die Mutter des Schülers berichtet, dass sich die Schule über das Video empört und ankündigt habe, dass man ihren Sohn an die Anti-Extremismus-Behörde verweisen werde. Sie sagten, dass er „von Radikalisierung bedroht sei – nicht, dass das der Fall gewesen wäre, aber er sei ein Risiko, wenn er 13 Jahre alt ist und Anspruch auf eigene Social-Media-Konten hat“, so die Frau.

Der Besuch der Anti-Terrorismus-Beamten bei der Familie glich dann einem Verhör, berichtet die Mutter. Es kam dabei auch zur Sprache, dass ihr jüdischer Sohn im Netz verbreitet habe, dass die Hamas-Terroristen ausgelöscht werden müssten. Ähnliches drohte er Mitschülern an, die ihn zuvor rassistisch beleidigt hatten. In einem Brief an die Schule hatte die Mutter dokumentiert, welchen antisemitischen Beschimpfungen ihr Sohn ausgesetzt war. Antisemitische Vorfälle in der Schule würden von der Behörde allerdings nicht in gleicher Weise verfolgt wie die Aussagen ihres Sohnes, dem sogar zum Vorwurf gemacht wurde, in einem anderen Video eine Spielzeug-Armbrust gezeigt zu haben.

Hexenjagd gegen Andersdenkende

Der Fall erinnert an die Geschichte der Schülerin „Loretta“ aus Mecklenburg-Vorpommern. Das Mädchen war im Frühjahr von der Polizei aus dem Klassenzimmer zu einer „Gefährderansprache“ abgeführt worden, weil sie patriotische Postings ins Internet gestellt hatte. Sie war von ihrem Schuldirektor bei der Polizei denunziert worden, was ihr völlig unschuldig jede Menge Ärger einbrachte (unzensuriert berichtete).