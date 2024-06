Spannung vor erstem TV-Duell um die US-Präsidentschaft

In Atlanta (Georgia) steht kommende Nacht das erste von zwei Fernsehduellen zwischen den designierten Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und Donald Trump auf dem Programm. Wer von ihnen wird das Fernsehpublikum von sich überzeugen können?

Erstes Aufeinandertreffen nach vier Jahren

Mit dem ersten Fernsehduell zwischen Amtsinhaber Biden und Herausforderer Trump erreicht der Wahlkampf bereits vier Monate vor der Wahl einen ersten Höhepunkt. Rund vier Jahre nach ihrem letzten TV-Duell im Oktober 2020 werden sich die beiden Streithähne heute, Donnerstag, um 21.00 Uhr Ortszeit in Atlanta erneut gegenüberstehen. Ein Duell, das von vielen bereits mit Spannung erwartet wird und vielleicht schon für eine kleine Vorentscheidung sorgen könnte.

Wie fit ist Joe Biden?

Die Ausgangsposition für Herausforderer Trump ist günstig. Er trifft auf einen Amtsinhaber, der in der Bevölkerung historisch niedrige Zustimmungswerte hat. In Umfragen liegt Trump in den meisten umkämpften „Swing States“ derzeit vorne. Entscheidend könnte sein, in welch geistiger Verfassung sich der Amtsinhaber an diesem Abend präsentieren wird. Seine teils skurrilen Auftritte ließen sogar viele seiner Parteigänger an dessen Amtsfähigkeit zweifeln.

Die Regeln

Die 90-minütige Auseinandersetzung findet auf Einladung des Fernsehsenders CNN statt, der Biden und den Demokraten nahesteht. Anders als zuvor, wird die Debatte nicht vor Studio-Publikum stattfinden, und die Mikrofone werden während der gesamten Debatte stummgeschaltet, mit Ausnahme des Kandidaten, der an der Reihe ist, zu sprechen. Am Podium sind lediglich ein Stift, ein Block Papier und eine Flasche Wasser erlaubt, jedoch keine vorgefertigten Notizen oder andere Requisiten. Auch Rücksprachen mit Beratern während der beiden Werbe-Unterbrechungen sind nicht erlaubt.