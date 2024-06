Fahndungserfolg: Hauptverdächtiger im Mordfall von Bad Oeynhausen ein polizeibekannter Syrer

Im Fall des totgeprügelten Philippos Tsanis kann die Polizei einen ersten Fahndungserfolg verbuchen. Am späten Mittwochnachmittag konnte ein dringend der Tat verdächtiger “Schutzsuchender” festgenommen werden.

Opfer tödliche Verletzungen zugefügt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war der 20-jährige Philippos T. gemeinsam mit einem Freund im Bad Oeynhausener Kurpark (NRW) von einer Horde Männer „südländischen Aussehens“ brutal zusammengeschlagen worden. Dabei erlitt Tsanis so schwere Kopfverletzungen, dass er drei Tage später verstarb (unzensuriert berichtete).

Am Mittwoch klickten in diesem tragischen Fall für einen 18-jährigen Tatverdächtigen in Bad Oeynhausen die Handschellen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll es sich bei ihm um den Haupttäter handeln, der dem 20-jährigen Opfer die tödlichen Verletzungen zugefügt hat. Aufgrund zahlreicher Zeugenhinweise konnte er ausgeforscht und in seiner Wohnung festgenommen werden. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen 18-jährigen Syrer handeln, der 2018 nach Deutschland kam, und laut Polizei wegen Eigentums- und Drogendelikten bekannt ist.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld soll der Tatverdächtige heute, Freitag, einem Haftrichter vorgeführt werden.

Mahnwache am Tatort

Ebenfalls am Mittwoch, versammelten sich am frühen Abend 400 Menschen im Kurpark der Stadt, um des getöteten Philippos zu gedenken, unter ihnen Freunde, Familie und Bekannte. Philippos bester Freund, der bei der Attacke ebenfalls Verletzungen davongetragen hatte, wollte sich gegenüber der Bild-Zeitung nicht zum Vorfall äußern. Er habe immer noch Angst.