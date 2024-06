Die neuesten Online Casinos in Österreich

Der Online Glücksspielmarkt in Österreich ist hart umkämpft. Neue Online Spielbanken schießen wie Pilze aus dem Boden und der Spieler weiß oft nicht, wo er sich anmelden und spielen soll. Während es wichtig ist, auf die Lizenz des Anbieters und seine Sicherheitsmaßnahmen zu achten, sollen auch eine Vielzahl an Spielen der besten Provider und Top Titel, sowie ein Live Casino zur Verfügung stehen. Sehen wir uns an, worauf Spieler achten sollten und wo sie die besten Online Casinos Österreich finden.

Monopol in Österreich

In Österreich haben die Casinos Austria nicht nur die lokalen Spielbanken fest im Griff, sondern auch die Online Branche. Mit win2day steht Spielern legal eine Online Casino zur Verfügung, das Roulette, Blackjack, Poker, Baccarat und Slots anbietet. Auch Lotto wird hier angeboten. Spielautomaten sind in Österreich auch unter dem „Kleinen Glücksspiel“ in Österreich rechtlich abgedeckt. So finden Glücksspielfans auch Automaten in Lokalen und Gastgewerbebetrieben, um sich zu unterhalten. Doch das Kleine Glücksspiel ist nicht in ganz Österreich gern gesehen und ist vom jeweiligen Bundesland abhängig.

Die Glücksspielregulierung in Österreich

Hierzulande gilt ein strenges Glücksspielgesetz, das noch ein Monopol der Casinos Austria vorsieht. Grundsätzlich vergibt der Staat Lizenzen für stationäre und ein Online-Casino, diese liegen noch bis zum Jahr 2027 in Händen des ehemaligen staatlichen Glücksspielkonzerns Casinos Austria. Dieser befindet sich mittlerweile mehrheitlich in Händen eines tschechischen Eigentümers. Mit der Neuausschreibung der Lizenzen könnte es in wenigen Jahren zu einer Neuordnung der Verhältnisse in Österreich kommen. Eine Liberalisierung des Marktes und die damit verbundene Öffnung für ausländische Anbieter im Bereich Online Casino, nach dem Vorbild Deutschlands, ist jedoch aktuell nicht vorgesehen.

Die Online Casino Branche in Österreich

Spieler in Österreich haben die Möglichkeit, neue Casinos online auszuprobieren und sich bei den Anbietern zu registrieren und eine Einzahlung zu machen. So können sie nicht nur die Spiele testen, sondern dabei auch echte Gewinne machen. Bevor sich ein Spieler bei einer Online Spielbank registriert, gilt es auch ein paar wichtige Faktoren zu achten.

1. Die Lizenz

Die Lizenz einer offiziellen Glücksspielbehörde legt dem Online Casino Vorschriften und Richtlinien auf, an die es sich halten muss. So ist gewährleistet, dass der Spielerschutz beachtet wird und Sicherheitsmaßnahmen dafür sorgen, dass man in einer fairen und sicheren Umgebung spielen kann. Und vor allem, dass Auszahlungen dort ankommen, wo sie hinsollen und eventuelle Beschwerden ernst genommen werden. In Europa gibt es verschiedene Glücksspielbehörden, die Online Spielbanken im Auge habe und diese nach der Lizenzvergabe regelmäßig kontrollieren. Eine der strengsten Behörden ist die Malta Gaming Authority, die starken Fokus auf Spielerschutz und Fairness legt. Die deutsche Lizenz der gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder achtet mit Einzahlungs- und Einsatzlimits darauf, dass Spieler verantwortungsvoll spielen. Ein Panikknopf beendet sofort das Spielen und schützt vor Verlusten. Eine Spielpause und eine Selbstsperre stehen Spielern ebenfalls zur Verfügung. Weitere seriöse Glücksspielbehörden wie UK Gambling Commission (UKGC), Isle of Man oder Gibraltar vergeben ebenfalls Lizenzen und achten auf Fairness und Sicherheit. Beliebt ist auch eine Lizenz von Curaçao, die es Spielern ermöglicht auch mit Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Ripple einzuzahlen und Gewinne minutenschnell abzuheben.

2. Sichere Zahlungsmethoden

In der Kasse sollen bekannte und sicherere Zahlungsoptionen verfügbar sein, um sofort und gebührenfrei eine Einzahlung zu machen. Die gängigsten Zahlungsdienste sind dabei Kreditkarten, E-Wallets wie Skrill, Neteller oder MuchBetter, Online Überweisungen und Prepaid Karten.

3. Boni

Bonus Angebote sind oft der Grund, warum sich ein Spieler bei einem bestimmten Casino online registriert. Hier sollte man darauf achten, dass nicht nur der Bonus attraktiv ist, sondern auch die Umsatzbedingungen fair und transparent. Denn wenn ein Spieler einen Bonus nutzt, kann er Gewinne erst dann abheben, wenn er den Betrag bestimmte Male durchgespielt hat. Diese Informationen sind auf der Webseite in den AGB oder Bonusbedingungen zu finden. Auch der Zeitraum, in wie viel Tagen der Bonus freigespielt werden muss, steht in diesem Bereich geschrieben.

4. Spiele

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Online Casino ist die Auswahl an Spielen. Es sollen Spielautomaten, Tischspiel, Jackpots und ein Live Cano zur Verfügung stehen, in denen der Spieler mit echten Croupiers und Mitspielern aus der ganzen Welt spielen kann. Um Spiele risikofrei kennenzulernen, steht in seriösen Spielbaken ein kostenloser Demomodus zur Verfügung. So kann man die Funktionen des Spiels kennenlernen, ohne Geld einsetzen zu müssen.

5. Sicherheit

Verschlüsselungen sorgen dafür, dass die persönlichen Daten der Spieler bei der Registrierung und alle Transaktionen sicher und geschützt sind und nicht abgefangen werden können. Dies ist einfach am kleinen Schloss vor der URL zu erkennen. Vor der ersten Auszahlung müssen Spieler Ihre Identität bestätigen und dazu Dokumente hochladen, die beweisen, wer sie sind und wo in Österreich sie wohnen. Mit diesem KCY- (Know Your Customer) Prozess schützt sich auch das Online Casino vor Betrügereien.

6. Kundendienst

Tauchen beim Spielen Fragen oder Probleme auf, dann ist Hilfe gefragt. Der Kundendienst im Online Casino soll rund um die Uhr in Deutsch verfügbar sein – per Live-Chat, E-Mail oder Hotline. Je schneller und besser der Support hilft, umso besser für sie Spieler. Bevor sich ein Spieler für ein Online Casino entscheidet, sollte er Bewertungen lesen. Hier ist rasch zu erkennen, ob der Anbieter seriös ist, Auszahlungen rasch bearbeitet und sicher ist. Ist alle in bester Ordnung, steht einer Anmeldung im Online Casino Österreich nichts mehr im Wege.