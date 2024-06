Nach kuriosem „Fußballmäuse“-Video schickt Minister Rauch Bürger in den Schatten

Der grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch wird zunehmend zur Satire-Figur. Nachdem er und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) für das „Fußballmäuse“-Video Spott im Netz ernten mussten, veröffentlichte Rauch jetzt einen Video-Clip, in dem er „revolutionäre“ Weisheiten gegen die böse Hitze preisgibt.

“Hallo, meine Fußballmäuse”

„Zu tief ins Glas geschaut?“, fragten sich Nutzer in den sozialen Medien, als sie in einem Instagram-Video von Rauch und Kogler mit „Hallo, meine Fußballmäuse“ begrüßt wurden. Der Clip wurde vor dem Freundschaftsspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Serbien im Wiener Ernst-Happel-Stadtion aufgenommen, wie auch Oe24 berichtete.

Kopf bedecken, Sonnenschutz verwenden

Noch ist dieses peinliche Video aus der Erinnerung der Österreicher nicht verschwunden, macht der grüne Gesundheitsminister erneut mit einem Video von sich reden. Diesmal mit geradezu “revolutionären” Weisheiten gegen die Hitze. Allen Ernstes gibt Rauch folgende Tipps:

An Hitzetagen werdet ihr in Zukunft noch genauer informiert, was zu tun ist. Beispielsweise Schatten aufsuchen, ausreichend Trinken, Anstrengungen vermeiden, Kopf bedecken, Sonnenschutz verwenden.