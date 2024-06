Ehrenmord “wegen Lebenswandel”: Afghanen sollen 15-jährige Tochter getötet haben

Nachdem am Montagabend die Leiche eines 15-jährigen Mädchens in Worms (Rheinland-Pfalz) gefunden wurde, steht nun auch die Todesursache fest: Das Mädchen ist ertrunken und würde offensichtlich Opfer eines Verbrechens, wie das Mainzer Polizeipräsidium am heutigen Mittwoch mitteilte.

Afghanen wollten “Lebenswandel” der Tochter nicht akzeptieren

Dringend tatverdächtig sind die Eltern, eine 34-jährige Afghanin und der 39-jährige Vater, ebenfalls Afghane. Beide sitzen bereits in Untersuchungshaft, ihnen wird von der Staatsanwaltschaft Totschlag vorgeworfen. Motiv für das mutmaßliche Verbrechen an der 15-Jährigen, die am Montagabend gegen 18.00 Uhr leblos am Wormser Rheinufer vorgefunden wurde, könnte der “Lebenswandel” des Opfers gewesen sein, das vermutet zumindest die Polizei.

Gegen den Vater wurde bereits ermittelt

Die afghanische Familie ist bereits im Vorfeld unangenehm aufgefallen: Gegen den Vater soll bereits wegen Körperverletzung und häuslicher Gewalt ermittelt worden sein. Die Ermittlungen gegen die Eltern (der Vater hat eine Aufenthaltsgenehmigung, die Mutter eine Niederlassungserlaubnis) dauern noch an, beide wollten sich zu den Vorwürfen noch nicht äußern.

Mutter beschuldigte den Vater des Mädchens

Die Mutter, die zusammen mit ihrer Tochter im 120 Kilometer entfernten Pirmasens wohnt, hatte sich bereits am Montagabend bei der Polizei gemeldet und ihren Mann, von dem sie getrennt lebt, des Verbrechens an der gemeinsamen Tochter beschuldigt.