Afrikanischer Kardinal rechnet mit westlicher Dekadenz ab

In einer vom französischen Blog Salon Beige auszugsweise zitierten Rede zeichnete der afrikanische Kardinal Fridolin Ambongo das Bild einer westlichen Gesellschaft, die sich mit „woke“ und Genderwahn selbst zerstört. Gesellschaftliche Verwerfungen, die er sich und Afrika nicht aufzwingen lassen will.

Afrika ist anders

Ausgangspunkt seiner Gesellschaftskritik war eine Erklärung zur katholischen Lehre (Fiducia Supplicans) aus dem Jahr 2023, die es katholischen Priestern erlaubt, Paare zu segnen, die gemäß der kirchlichen Lehre nicht als verheiratet gelten, einschließlich gleichgeschlechtlicher Paare. In einem Widerspruch dazu schrieb er, dass die afrikanischen Bischöfe es für Afrika nicht für angemessen hielten, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen, da dies in deren Kontext Verwirrung stifte und in direktem Widerspruch zum kulturellen Ethos der afrikanischen Gemeinschaften stünde.

UNO fördert “woke” Zerstörungsideologie

„Sie wollen uns ihre Praktiken aufzwingen, die Präsident Putin als die dekadenten Bräuche des Westens bezeichnet“, klagte Ambongo in der zitierten Rede derartige Ambitionen an. Das System der Vereinten Nationen bestehe darin, die LGBTQ-Ideologie durch die UN-Organisationen, insbesondere UNICEF, WHO und andere, zu drücken, so der Geistliche. Auf diese Weise wollten sie den Afrikanern ihre Kultur durch Finanzierungen aufzwingen. Wer das nicht akzeptiere, dem würden sie die Finanzierungen streichen. „Aber unsere Kultur in Afrika ist nicht so!“

Westen schafft sich ab

„Der Westen mag keine Kinder, er ist dekadent, er wird verschwinden”, stellte der Geistliche fest. Treffend beschrieb er den Bevölkerungsaustausch und das „woke“ Zerstörungswerk der Gesellschaft: