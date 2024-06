Vergibt Justizministerin Alma Zadić am Sonntag zwei Vorzugsstimmen?

“Wen würde der Anstand wählen”, fragte sich anscheinend die grüne Justizministerin Alma Zadić . Die Spitzenkandidatin ihrer Partei, Lena Schilling, nach all den fragwürdigen Enthüllungen wohl nicht. Und so versprach sie ihre Vorzugsstimme der drittgereihten Ines Vukajlović.

Skandalgebeutelte Schilling in Umfragen abgestürzt

Nach den Enthüllungen über die linksextreme Klima-Aktivistin Schilling wandten sich potentielle Wähler in Scharen von ihr und der Partei ab. Der Charakter einer Person spielt in der Politik wohl doch eine Rolle. Während man das bei Schillings „Erfindern“, der grünen Klubobfrau Sigrid Maurer und Parteichef Werner Kogler, nicht wahrhaben wollte und sie mit Zähnen und Klauen verteidigte, beteiligte sich Zadić , wohl aus gutem Grund, nicht an dem beschämenden Schauspiel.

„Ich werde dich wählen“

Vielmehr entschied sie sich, die Oberösterreicherin Vukajlović zu unterstützen. Beide haben ihre Wurzeln am Balkan, das verbindet. Und was noch viel wichtiger ist: Für Vukajlović muss sich Zadić nicht schämen. Also traten sie gemeinsam in einem Instagram-Video auf, wo sie sich über die bevorstehende Wahl unterhielten. Und so sprach die Ministerin: „Naja, es gibt eine Europawahl. Und da kann man Ines wählen.“ Um dann zu ergänzen: „Und ich werde dich wählen.“

Kampf um Vorzugsstimmen

Bei Klubobfrau Maurer und Co. muss das Video wie eine Bombe eingeschlagen haben. Um das wahrscheinlich nur eine zu erreichende Mandat ist unter den Erstgereihten ein Kampf um Vorzugsstimmen ausgebrochen, denn fünf Prozent der Gesamtstimmen und dann die Stimmenmehrheit reichen, um vorgereiht zu werden. Für Vukajlović ist die Wahlzusage Zadićs im grünen Wählerreservoir ein Turbo.

Zadić rudert zurück

Doch schnell scheint sich Zadić der Parteidisziplin besonnen zu haben. Auf eine Nachfrage des Portals zackzack antwortete sie brav:

Selbstverständlich werde ich Lena Schilling meine Vorzugsstimme geben. Lena Schilling ist eine großartige Spitzenkandidatin und hat meine vollste Unterstützung.

Für wen wird sich Alma Zadić am Sonntag nun tatsächlich entscheiden? Für Vukajlović oder die „großartige Spitzenkandidatin“? Denn zwei Vorzugsstimmen kann sie nicht vergeben. Auf alle Fälle ist das grüne Kasperltheater um eine Episode reicher.