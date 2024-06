Bonusarten im Casino – welche gibt es und wie verwendet man sie?

Spieler lieben Casino Boni – zum einen erlauben sie es, das Angebot des Online Casino risiko- und kostenfrei zu testen und zum anderen bieten sie die Chance, den ersten Echtgeld-Gewinn zu erzielen, ohne auch nur einen einzigen Euro aus der eigenen Tasche zu setzen.

Allerdings hat jeder Bonus seine Feinheiten, die es zu beachten gilt, wenn man sie zum größtmöglichen Nutzen ausreizen möchte.

In diesem Artikel klären wir auf und zeigen Ihnen, was die häufigsten Bonusarten sind, die Sie bei einem Besuch im Online Casino erwarten können und auf welche Bedingungen im Kleingedruckten es zu achten gilt.

Was sind Casino Boni?

Aus Sicht des Anbieters ist ein Casino Bonus nichts anderes, als ein Werbemittel, das für neue Spieler oder auch treue Bestandskunden die Hemmschwelle senken soll, das Angebot an Spielen im Casino ausgiebig zu nutzen. Mit dem Bonus gewährt das Casino dem Kunden, die verschiedenen Spiele, die im Angebot sind, zu spielen, ohne eigenes Geld setzen zu müssen – und zwar im Echtgeld-Modus.

Das heißt, der Spieler hat mit dem Bonus durchaus die Chance, echte Gewinne zu erzielen – aber unter Vorbehalt. Dabei gibt es unterschiedliche Methoden, mit denen das Casino diesen Anreiz realisiert.

Welche Arten von Casino Boni gibt es?

Grob lassen sich Casino Boni in zwei Oberkategorien einteilen: Einzahlungsboni und No Deposit Boni. Sehen wir uns im Folgenden genauer an, wie die einzelnen Boni funktionieren.

No Deposit Boni

Wie der Name bereits vermuten lässt, werden No Deposit Boni gewährt, ohne, dass der Spieler zuvor eine Einzahlung tätigen muss. Ein solcher Bonus wird in der Regel auf zwei unterschiedliche Arten gewährt.

Freispiele: Freispiele sind Gratis-Einsätze, die der Spieler an einem Slot tätigen kann. Das bedeutet, er muss kein eigenes Geld setzen, um pro Freispiel 1 Mal am Slot drehen zu können. Meistens sind Freispiele aber immer nur für ein bestimmtes ausgewähltes Slot-Spiel gültig und selbstverständlich nur in einer begrenzten Anzahl. Erhält der Spieler beispielsweise 50 Book of Dead Freispiele, so kann er exakt 50 Mal einen Gratis-Einsatz nur für dieses Spiel tätigen. An anderen Slots sind die Freispiele nicht gültig. Die Höhe der Einsätze bei Freispielen ist meist vorher festgelegt. In der Regel liegt der Einsatzbetrag von Freispielen zwischen 0,50 und 1 Euro. Alles Wissenswerte über Freispiele ohne Einzahlung von Book of Dead Slot im Online Casino finden Sie hier: https://www.casinotopsonline.com/de/casinos-mit-book-of-dead-freispiele.

Guthaben: Die andere Variante des No Deposit Bonus ist es, einen bestimmten Geldbetrag auf dem Spielerkonto gutzuschreiben. Hier hat der Spieler in der Regel etwas mehr Freiheit, was die Auswahl der Spiele betrifft, bei denen er das Bonusguthaben nutzen kann. Meistens steht das Bonusguthaben für Slots und Tischspiele gleichermaßen zur Verfügung. Live Casino Spiele sind aber in der Regel ausgeschlossen.

In welcher Form er auch vorliegt, der Vorteil des No Deposit Bonus liegt klar auf der Hand. Nicht nur muss der Spieler kein eigenes Geld setzen, er muss nicht einmal eigenes Geld von seinem Konto auf seinen Account im Online Casino einzahlen. Das senkt die Hemmschwelle, mit dem Spielen loszulegen deutlich, weshalb der No Deposit Bonus insbesondere bei unerfahrenen Neukunden im Casino gut ankommt.

Einzahlungsbonus

Der Einzahlungsbonus funktioniert, wie Sie vielleicht bereits erraten haben, genau gegenteilig zum No Deposit Bonus. Denn bei dieser Variante ist es zwingend notwendig, dass der Spieler zuvor eine Echtgeld-Einzahlung auf sein Casino Konto tätigt, bevor ihm der beworbene Bonusbetrag gutgeschrieben wird.

Für gewöhnlich wird der Einzahlungsbonus als prozentualer Aufschlag auf die eingezahlte Summe gewährt. Beispiel: Das Casino gewährt Ihnen einen Einzahlungsbonus von 100% mit einer Obergrenze von 200 €. Zahlen Sie nun 200 € ein, so bekommen Sie aufgrund des Einzahlungsbonus weitere 200 € gutgeschrieben, sodass Ihr Gesamtkontostand nun 400 € beträgt.

Beachten Sie dabei die Obergrenze: Bleiben wir bei unserem Beispiel, so würde eine Obergrenze von 200 € bedeuten, dass Sie maximal so viel Bonusguthaben gutgeschrieben bekommen können. Selbst wenn Sie beispielsweise 300 oder 500 € einzahlen, bekämen Sie aufgrunddessen nur 200 € zusätzliches Bonusguthaben gutgeschrieben.

Bonusbedingungen

So großzügig die Bonusangebote von Online Casinos auch klingen mögen, umso größer ist die Ernüchterung, wenn man sich die Bonusbedingungen im Detail durchliest. Denn wer vorhat, sich den Bonus und damit erzielte Gewinne auszahlen zu lassen, muss erst durch eine ganze Menge Reifen springen, bevor er wirklich absahnen kann. Dabei sind in der Regel immer die gleichen Hürden anzutreffen.

Umsatzbedingung

Die erste Hürde schreibt vor, dass der Bonus und damit erzielte Gewinne erst ausgezahlt werden können, wenn sie mehrfach im Casino umgesetzt worden. Bei einer 30-fachen Umsatzbedingung und einem Bonus von 200 € müsste der Spieler beispielsweise erst Einsätze im Wert von insgesamt 6000 € tätigen, um sich dieses Bonusguthaben auszahlen zu lassen. Das Chance Risiko Verhältnis beträgt in diesem Fall also 1:30.

Zeitlimit

Zusätzlich zur Umsatzbedingung gibt es bei den meisten Casinos einen fest vorgeschriebenen Zeitraum, innerhalb dessen die Umsatzbedingung erfüllt werden muss, sonst verfällt der Bonus. Bei den meisten Casinos hat der Spieler zwischen 7 und 14 Tagen Zeit, um dieses Ziel zu erreichen. In seltenen Fällen gewähren einige Anbieter auch ein bis mehrere Monate.

Auszahlungslimit

Die letzte große Hürde ist das allgemeine Auszahlungslimit. Dieses schreibt vor, welchen Anteil des Bonusguthabens der Spieler tatsächlich auszahlen lassen kann und wie viel davon auf dem Konto bleiben muss. Hat der Spieler mit seinem Bonus beispielsweise einen Gewinn von 500 € erzielt, aber das Auszahlungslimit für Boni beträgt 300 €, so kann er auch nur so viel davon auf sein eigenes Bankkonto überweisen. Die restlichen 200 € müssen auf dem Spielerkonto bleiben, stehen aber für weitere Einsätze innerhalb des Casinos zur Verfügung.