Völlig gestörte Werbung auf „YouTube“ setzt Kickl mit Hitler gleich

Was auf YouTube gegen die FPÖ alles möglich ist, zeigt ein völlig gestörtes Werbe-Video. In diesem wird Herbert Kickl mit Adolf Hitler gleichgesetzt.

In diesem Video, das auf der YouTube-Seite „Neue Normalität“ gezeigt wird, ist ein Bild von Kickl und der Text „2024 Projekt Volkskanzler – vom Volk fürs Volk“ zu sehen, danach ein Bild von Hitler mit dem Text „1933 Projekt Volkskanzler – vom Volk fürs Volk“. Zuletzt wird die Frage eingeblendet: „Wollen Sie so jemanden wählen?“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Unser Österreich ist in Gefahr“

Der Macher der YouTube-Seite „Neue Normalität“ machte sich auf die Suche nach den Herstellern dieses geschmacklosen Videos und kam dabei auf die Webseite „Freies Österreich – Vereinigung besorgter Bürger“. Da ist zu lesen:

Unser Österreich ist in Gefahr. Unsere Demokratie, unsere Grundrechte, unsere europäischen Werte. Die persönliche und gesellschaftliche Freiheit aller Österreicherinnen und Österreicher ist bedroht. All das, was von so vielen aus verschiedenen politischen Lagern über viele Jahre aufgebaut wurde, steht auf dem Spiel.

Der „Werbeclip“ ist auf dem YouTube-Kanal von „Freies Österreich“ mit dem Titel „Wollen Sie das wirklich“ abrufbar.

Urheber Ex-Bundesgeschäftsführer der Grünen und Neos

Als Medieninhaber wird im Impressum die „Plattform Demokratie Österreich“ mit Sitz in Wien angegeben. Als Vorsitzender dieses Vereins firmiert Mag. Robert Luschnik, gegründet wurde dieser erst am 1. März 2024 an einer Adresse im ersten Wiener Gemeindebezirk. Interessant ist, was Wikipedia über Herrn Luschnik weiß. Dieser war zuerst Klubdirektor und Bundesgeschäftsführer der Grünen und danach auch Bundesgeschäftsführer der Neos. Zwischenzeitlich war er im Bundespräsidenten-Wahlkampf für die rechtlichen Belange der Kampagne von Alexander Van der Bellen zuständig. Auch damals gab es schon ein Hass-Video gegen die FPÖ, gesponsert vom Neos-Oligarchen Hans Peter Haselsteiner.

Klickt man auf die X-Seite von Luschnik, wird das Thema „Volkskanzler Hitler“ vom linken Standard-Journalisten Markus Sulzenbacher weiter befeuert. Er befindet sich dabei in guter Gesellschaft mit einer weiteren Standard-Schreiberin, nämlich Colette Schmidt.

Wir haben auch den Medieninhaber um eine Stellungnahme ersucht. Diese wird ergänzt, sobald sie uns vorliegt.