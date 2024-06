Bhakdi: „Kickl und Hauser sind die einzigen Politiker, denen ich vertraue“

„Welche Ehre für mich!“, freut sich Gerald Hauser, Nationalratsabgeordneter und Kandidat für die EU-Wahl der FPÖ, nachdem der bekannte Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, Sucharit Bhakdi, praktisch eine Wahlempfehlung für ihn ausgesprochen hatte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Einziger Politiker, der Corona-Aufklärungsarbeit geleistet hat

In einem Interview mit Report24 sagte Bhakdi, dass Hauser der einzige Politiker gewesen sei, der gemeinsam mit dem Tiroler Arzt Hannes Strasser mit einem Buch Aufklärungsarbeit über Corona geleistet hatte. Er sei beeindruckt gewesen, zu sehen, dass ein Politiker in der Lage sei, so etwas zu schreiben. Wörtlich meinte Bhakdi:

Ich will jetzt keine Empfehlung aussprechen, aber wenn ein Politiker das kann, dann kann er vieles andere auch. Und alle drei Bücher von Hauser und Strasser vermitteln eine Seriosität und eine Ehrlichkeit, die so sind wie unsere Bücher. Das ist das, was uns eint.

Herbert Kickl und Gerald Hauser, sagte Bhakdi weiter, seien die einzigen Politiker, zu denen er Vertrauen habe.