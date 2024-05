Ein Urlaub in Jesolo und Umgebung

Jesolo ist eines der beliebtesten Urlaubsziele in Italien, was mit Sicherheit daran liegt, dass nur die wunderschöne Strandpromenade die zahlreichen Hotels von kilometerlangen Traumstränden trennt. Die Stadt Jesolo mit ihren 25.000 Einwohnern liegt dabei nur etwa 25 km von Venedig entfernt und selbst zur Adria in der Region Venetien, nach Caorle, sind es nur 20 km.

Das sollten Sie in Jesolo nicht verpassen

Wenn Sie in Italien ein Hotel mit Wasserpark suchen, empfehlen wir Ihnen, Ihre Unterkunft über die Website von Caribe Bay zu buchen. Sie erhalten freien Eintritt in den renommierten italienischen Wasser Theme Park, wo Sie karibisches Flair, kristallklare Pools und viele Attraktionen und Spaß für Groß und Klein erwarten. Dieser wundervolle italienische Wasserpark ist ein perfekter Ort, um einen tollen Urlaub zu verbringen. Lassen auch Sie sich vom Aquapark Hotel Italien verzaubern und genießen Sie einen unvergesslichen Urlaub.

Doch auch in Jesolo gibt es einiges zu entdecken, das Sie nicht versäumen sollten. Die Stadt ist praktisch in zwei Hälften geteilt. Zum einen in den am Meer gelegenen Ortsteil Jesolo Mare bzw. Lido di Jesolo. Zum anderen im inländischen Jesolo Paese. Die Küste bietet Freizeitaktivitäten mit einer attraktiven Einkaufsstraße und einer charmanten Uferpromenade. Des Weiteren erwarten Sie rund um den Badeort auch Aktivitäten wie eine Bootsfahrt nach Venedig, Fahrradwege und vieles mehr.

Wenn Sie einen Tag am Strand genießen möchten, punktet der feine goldgelbe Strand, der für Kinder perfekt ist. Ein flacher Übergang ins Meer ermöglicht dem Nachwuchs so, zu spielen, ohne direkt ins tiefe Wasser abzudriften. Des Weiteren ist der Strand sehr kinderfreundlich, leicht zu erreichen und bietet Klein und Groß ein besonderes Abenteuer. Somit ist Caribe Bay der beste Ort für Familien und Paaren, um einen tollen Urlaub zu verbringen.

Jesolo ist somit für die ganze Familie ein toller Ort, um die schönste Zeit des Jahres dort zu verbringen und neben Abenteuern auch zu entspannen. Neben tollen Stränden haben Sie mit Ihrer Familie auch die Möglichkeit im Caribe Bay Ihre Zeit zu verbringen, um die schönsten Tage im Jahr so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Jesolo und Caribe Bay einen Besuch abzustatten, damit Sie auch einen unvergesslichen Urlaub erleben.