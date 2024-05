Stimmungstest bei Kommunalwahl: Erste Ergebnisse deuten auf blaue Welle hin

Heute, Sonntag, waren 1,7 Millionen Wahlberechtigte in Thüringen aufgerufen, ihre kommunale Vertretung zu wählen. Angetreten waren 19.000 Kandidaten, gewählt wurden davon auch 13 Landräte sowie die Oberbürgermeister der fünf kreisfreien Städte.

Schuss ins Knie

Mit Argusaugen wurde das Abschneiden der AfD beobachtet. Seit Jänner fahren die Konkurrenzparteien und die Mainstream-Medien eine Kampagne nach der anderen gegen die rechtskonservative Partei, insbesondere gegen den Landeschef Björn Höcke.

Doch dies zeigte kaum Wirkung, wie die ersten Auszählungsergebnisse vermuten lassen. Denn die Kommunalwahlen endeten, wie es die Umfragen erwarten ließen: Die AfD ist auch auf kommunaler Ebene, wo traditionell die CDU eine wichtige Rolle spiel, auf Wachstumskurs. Der Stern schreibt in gehässigem Ton:

Die Berichterstattung und die Empörung der politischen Konkurrenz dürfte die Opfererzählung der AfD gar gestärkt haben.

Blaue Welle in Landkreisen, Kreistagen und Stadträten

In mehreren Landkreisen steht die AfD in der Stichwahl, in einigen Kreistagen und Stadträten dürfte sie künftig stärkste Kraft sein.

Die Wahlen heute am Sonntag gelten als Stimmungstest für die Landtagswahl am 1. September. Die ersten Ergebnisse lassen den Schluss zu: Die Empörungskampagnen gegen die AfD verfangen nicht mehr. Statt die Rechten zu schwächen, dürften die immer schriller werdenden Angriffe und Vorverurteilungen wohl dazu führen, dass sich immer mehr vom politischen Establishment abwenden – und blau wählen.