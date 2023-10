Was für eine Wendung: Gesundheitsbehörde warnt offiziell vor Corona-Impfung

In Florida ticken die Uhren anders. Denn von Anfang an stimmte der Gouverneur des US-Bundesstaates, Ron DeSantis, nicht in den Corona-Chor ein.

Zweifel an der Sicherheit und Wirksamkeit

Der sich als nächster Präsidentschaftskandidat gegen Donald Trump bewerbende Republikaner ließ Ende 2022 eine Grand Jury einberufen, um die Hersteller von Corona-Impfstoffen auf mögliches Fehlverhalten im Zuge der Impfstoffentwicklung zu untersuchen.

Jetzt gab die Gesundheitsbehörde, das „Florida Department for Health“ (FDOH), eine Warnung vor weiteren Booster-Impfungen für unter 65-Jährige heraus.

Mehr Impfungen, mehr Nebenwirkungen

Es bestünden erhebliche Zweifel an der Sicherheit und Wirksamkeit der neuen Impfstoffe, denn die letzten Zulassungen seien „ohne aussagekräftige klinische Booster-Studien“ und ohne Tests am menschlichen Organismus erteilt worden.

Das FDOH erwähnt auch Studien, wonach geimpfte Personen ein erhöhtes Risiko entwickelten, mit Corona infiziert zu werden als Nicht-Geimpfte. Auch spräche das hohe Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei geimpften Personen für mehr Vorsicht. Außerdem würden sich die unerwünschten Nebenwirkungen mit jeder weiteren Impfung erhöhen und verstärken.