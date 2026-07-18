â€žKuscheljustiz macht GefÃ¤ngnisse zur Kampfzoneâ€œ: Russe verletzte zwei Beamte in Justizanstalt

In der Justizanstalt Stein in Krems sind am gestrigen Freitagvormittag zwei Justizwachebeamte von einem Insassen schwer verletzt worden. Der HÃ¤ftling, ein als â€žbesonders gefÃ¤hrlichâ€œ eingestufter 23-jÃ¤hriger Russe, war erst vor Kurzem aus Innsbruck verlegt worden und nach einem ersten Ãœbergriff bereits in die Sicherheitsabteilung gebracht worden.

HÃ¤ftling schlug grundlos zu

Dort attackierte er erneut einen Beamten: â€žDer Insasse hat dem Kollegen ohne ersichtlichen Grund und ohne VorankÃ¼ndigung einen Faustschlag ins Gesicht versetztâ€œ, schilderte Gewerkschafter Wolfgang Graf. Beim anschlieÃŸenden Einsatz, bei dem auch ein Taser verwendet wurde, wurde ein weiterer Beamter verletzt. Das Justizministerium bestÃ¤tigte den Vorfall und erklÃ¤rte, dass im Zuge der Amtshandlung mehrere Bedienstete verletzt worden seien; alle seien nach ambulanter AbklÃ¤rung im Krankenhaus in hÃ¤usliche Pflege entlassen worden; zudem sei â€ždas notwendige und vorgesehene Justizwachepersonal in ausreichender Anzahl vor Ortâ€œ gewesen.

System wird zu Tode gespart

Kritik hingegen kommt von der Gewerkschaft und der Volksanwaltschaft, die strukturelle Probleme im Strafvollzug feststellen. Graf bezeichnete den Vorfall als â€ždie Konsequenz aus der Personalpolitikâ€œ und warnte: â€žWenn man das System zu Tode spart, wird das auf dem RÃ¼cken der Beamtinnen und Beamten ausgetragen.â€œ Die Justizanstalt sei nur zu 84 Prozent besetzt, besonders im Sommer verschÃ¤rfe sich die Lage. Auch VolksanwÃ¤ltin Gabriela Schwarz (Ã–VP) zeigte sich â€žerschÃ¼ttert, aber nicht Ã¼berraschtâ€œ und verwies auf eine â€žgefÃ¤hrliche Mischungâ€œ aus Ãœberbelag und Personalmangel. Ohne ausreichend Personal â€žwird sich die Situation fÃ¼r alle Beteiligten nicht verbessernâ€œ, weshalb rasche MaÃŸnahmen zur Aufstockung gefordert werden.

SPÃ–-gefÃ¼hrtes Ministerium setzt auf TÃ¤terschutz

Ã„hnlich sieht das die FPÃ–. Justizsprecherstellvertreterin Nicole Sunitsch hat scharfe Kritik am Strafvollzug geÃ¼bt. â€žDieser unfassbare Gewaltexzess ist das direkte Resultat einer gemeingefÃ¤hrlichen Kuscheljustiz, die den TÃ¤terschutz Ã¼ber das Leben und die Gesundheit unserer Beamten stelltâ€œ, erklÃ¤rte sie und warf SPÃ–-Justizministerin Anna Sporrer â€žlinke RealitÃ¤tsverweigerungâ€œ vor. Die Beamten wÃ¼rden zu â€žmenschlichen Zielscheiben fÃ¼r importierte Schwerverbrecherâ€œ, wÃ¤hrend politische Verantwortliche falsche PrioritÃ¤ten setzten.

Mehr Abschiebungen und Personal statt Toleranz

Sunitsch sieht die Lage in den GefÃ¤ngnissen insgesamt als eskaliert und verweist auf Ãœberbelegung sowie einen hohen Anteil nicht-Ã¶sterreichischer Insassen. â€žUnsere Justizanstalten wurden in ein All-inclusive-Hotel fÃ¼r kriminelle AuslÃ¤nder verwandeltâ€œ, kritisierte sie und machte die Verlierer-Ampel fÃ¼r die Situation verantwortlich. Sie fordert eine konsequentere Abschiebepolitik sowie mehr Personal, bessere Ausstattung und strengere Befugnisse fÃ¼r die Justizwache. â€žWer unsere Beamten attackiert, hat sein Recht auf einen Aufenthalt in Ã–sterreich endgÃ¼ltig verwirktâ€œ, so Sunitsch, die zugleich ein Ende der â€žnaiver Toleranzromantik der Systemparteienâ€œ verlangte.