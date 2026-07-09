Unbekannte Ã–VP-StadtrÃ¤tin bekommt hohen Verdienstorden â€“ wofÃ¼r eigentlich?

Kasia Greco dÃ¼rfte wohl den wenigsten ein Begriff sein. Es handelt sich dabei um eine nicht amtsfÃ¼hrende StadtrÃ¤tin der Ã–VP in Wien, die bisher kaum in Erscheinung getreten ist â€“ und jetzt trotzdem mit einer der hÃ¶chsten Auszeichnungen des Landes geehrt wird.

Um welche Verdienste geht es Ã¼berhaupt?

Die Ã–VP-Politikerin, die in ihrem Amt eigentlich keine Aufgaben hat, dafÃ¼r aber eine fÃ¼rstliche monatliche VergÃ¼tung von mehr als 11.000 Euro erhÃ¤lt, konnte sich gestern, Mittwoch, Ã¼ber das GroÃŸe Ehrenzeichen fÃ¼r Verdienste um die Republik Ã–sterreich freuen. Da stellt sich die Frage: FÃ¼r welche besonderen Dienste wurde sie geehrt?

Ã–VP-Ministerium schlÃ¤gt Ã–VP-Politikerin vor

Der Vorschlag kam vom Ã–VP-gefÃ¼hrten Wirtschaftsministerium, wie die Kronen Zeitung berichtete. Von dort ging er an das Innenressort von Ã–VP-Minister Gerhard Karner und anschlieÃŸend an die Hofburg, den Amtssitz von BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen. Dieser schien verhindert und beauftragte Wiens SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig mit der Verleihung des Ordens im Wiener Rathaus.

UnspektakulÃ¤rer Lebenslauf reicht fÃ¼r groÃŸe Ehrung

Auch im Innenministerium scheint man nicht so recht zu wissen, worin Grecos besondere Verdienste um Ã–sterreich liegen. Auf Nachfrage teilte man dort mit, dass â€ždie Genannteâ€œ sich â€žin den letzten 15 Jahren fÃ¼r die FÃ¶rderung von Frauen in der Wirtschaft bzw. in der GeschÃ¤ftswelt eingesetztâ€œ habe.

Und es geht weiter mit dem eher unspektakulÃ¤ren Lebenslauf:

Sie war mehr als sechs Jahre Sprecherin fÃ¼r Einzelpersonenunternehmen in der Wirtschaftskammer und setzte sich in dieser Funktion vor allem fÃ¼r die Verbesserung der Rahmenbedingungen dieser Unternehmenssparte ein.

Mit ihrem neuen Verdienstorden befindet sich die Ã–VP-StadtrÃ¤tin â€“ die laut einer reprÃ¤sentativen Umfrage 42 Prozent der BevÃ¶lkerung Ã¼berhaupt nicht bekannt ist â€“ nun in prominenter Gesellschaft, unter anderem mit dem ehemaligen UN-GeneralsekretÃ¤r Kofi Annan oder dem SÃ¤nger Freddy Quinn.

Auch in BrÃ¼ssel werden Orden verteilt

Solche Ordensorgien sind freilich nicht neu. Sowohl in der heimischen als auch in der internationalen Politik werden immer wieder Auszeichnungen an Personen vergeben, deren Verdienste durchaus hinterfragt werden.

Auf EU-Ebene wurde unlÃ¤ngst, wie berichtet, der â€žEuropÃ¤ische Verdienstordenâ€œ geschaffen. Geehrt wurden unter anderem die frÃ¼here deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der PrÃ¤sident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj. Wenig anfangen konnten damit die freiheitlichen EU-Abgeordneten, die wÃ¤hrend der Zeremonie im EuropÃ¤ischen Parlament im MÃ¤rz den Saal verlieÃŸen.