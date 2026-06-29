Polizei erwischt gesuchten DoppelmÃ¶rder – es war ein “Deutscher”

Am Freitagmittag des 26. Juni waren ein 40 Jahre alter Mann und seine 35 Jahre alte Ehefrau tot im Bremer Stadtteil Vegesack entdeckt worden. Den Mann hatten EinsatzkrÃ¤fte mit tÃ¶dlichen Schnitt- und Stichverleztungen auf der StraÃŸe und die Frau im Keller gefunden.

Einfach auf freien FuÃŸ gesetzt

Der HauptverdÃ¤chtige war schnell identifiziert worden, aber ihn zu finden hatte dann ein paar Tage gedauert. Nun erwischten sie den 22 Jahre alten Mann in einem Maisfeld in Schwanewede in Niedersachsen, nordwestlich von Bremen. Sie fanden ihn mit lebensgefÃ¤hrlichen Verletzungen; ob er sich diese selbst zugefÃ¼gt hat, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Das Schlimme ist: Dieser Doppelmord hÃ¤tte verhindert werden kÃ¶nnen, denn die Polizei hatte vor dem 22 Jahre alten TatverdÃ¤chtigen gewarnt. Er war bereits im April 2026 aufgefallen, als er mit einem Luftdruckgewehr um sich schoss. Die Beamten schnappten ihn sich nach einer kurzen Verfolgungsjagd und lieferten ihn in einer psychiatrischen Klinik ab. Dort hieÃŸ es aber, es kÃ¶nne keine psychische Krankheit und keine FremdgefÃ¤hrdung festgestellt werden, weswegen man ihn wieder auf freien FuÃŸ setzte.

Wie heiÃŸt der “Deutsche”?

In den meisten Mainstream-Medien ist die Rede davon, dass der TÃ¤ter ein Deutscher ist. “Der Deutsche”, heiÃŸt es beispielsweise sowohl beim Stern als auch bei der Berliner Morgenpost. Nun, die Bild-Zeitung hat ein Foto dieses “Deutschen” verÃ¶ffentlicht und der MOPO nennt netterweise seinen Namen: Brandon Sami Caglar. Bei Caglar handelt es sich um einen tÃ¼rkischen Vor- und Familiennamen, aber vielleicht hat der “Deutsche” ja einen deutschen Pass, was ihn in den Augen der Machthaber natÃ¼rlich zu einem Deutschen macht, wodurch sie nun zu einem weiteren Einzelfall sagen kÃ¶nnen: “Deutsche machen das auch”.