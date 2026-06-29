Drachenboot-Rennen

Das Drachenboot-Rennen mit Ã¶sterreichischen und chinesischen Booten ist bereits eine lieb gewordene Tradition jedes Jahr im Juni geworden.

Foto: unzensuriert

Kultur

29. Juni 2026 / 08:01 Uhr

Drachenboot-Rennen und Konzert als BrÃ¼cke zwischen Ã–sterreich und China

Nicht einmal brÃ¼tende Hitze konnte zwei Veranstaltungen, die als BrÃ¼ckenbauer zwischen Ã–sterreich und China gelten, verhindern. Am Samstag, 27. Juni, ging das traditionelle Drachenboot-Rennen in Korneuburg, NiederÃ¶sterreich, Ã¼ber die BÃ¼hne. Am Sonntag, 28. Juni, begegneten sich Ã¶sterreichische und chinesische Musiker bei einem Konzert im Alten Rathaus in Wien. 

Rudern bei hohen Temperaturen

Der Mitveranstalter beider Events, der Ã–sterreichisch-Chinesische Verein AC-ECI, durfte zufrieden sein. Zwar hatten wegen der hohen Temperaturen einige Boote fÃ¼r den Wettkampf im Donau-Altarm der stillgelegten Werft abgesagt, dennoch traten 15 Drachenboote, darunter auch die britische Botschaft oder die Privatklinik DÃ¶bling, an. Hier stand der SpaÃŸ im Vordergrund. Vor dem Start wurden – wie bei Drachenboot-Rennen in China Ã¼blich – die Augen des Drachen ausgemalt.Â 


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Opernstars aus China

Nach der sportlichen Darbietung am Samstag folgte am Sonntag eine kulturelle. Unter dem Motto â€žDer Suzhou-Fluss trifft die Donauâ€œ gab es ein bemerkenswertes Konzert im Alten Rathaus in Wien, zu dem sogar bekannte Opernstars aus China anreisten. Beide Veranstaltungen standen ganz im Zeichen des JubilÃ¤ums â€ž55 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Ã–sterreich und Chinaâ€œ, das in diesem Jahr begangen wird – und wie berichtet – schon in einem wÃ¼rdigen Rahmen im Parlament gefeiert wurde. 

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