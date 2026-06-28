Offene Grenzen zerstÃ¶ren den Unterricht: Ex-SPÃ– Lehrer packt bei â€žServusTVâ€œ aus

Ein Wiener Mittelschullehrer steht vor der Kamera von ServusTV und redet Klartext. Thomas Walach, der vor drei Jahren bewusst aus der Politik in den Lehrerberuf wechselte, beschreibt den Alltag an einer Brennpunktschule, wie er ihn Tag fÃ¼r Tag erlebt. Jugendliche, die nachts einbrechen oder Drogen verkaufen und dann in der ersten Stunde schlafen. MÃ¤dchen, die mit zwÃ¶lf einem Mann versprochen werden. Eltern, die Integration bewusst ablehnen. Was er sagt, passt nicht in das Bild, das die Etablierten jahrelang zeichneten. Und genau deshalb sorgt es fÃ¼r Wirbel.

Der ehemalige SPÃ–-Mann, der nicht mehr schweigt

Thomas Walach war Kommunikationschef im engsten Kreis der frÃ¼heren SPÃ–-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Er arbeitete fÃ¼r Peter Pilz, war Journalist und Historiker. Vor drei Jahren entschied er sich, an eine Wiener Mittelschule mit hohem Migrantenanteil zu gehen â€“ bewusst in eine sogenannte Brennpunktschule. Was er dort sieht, hat er zunÃ¤chst in einem Interview mit der Presse geschildert. Die Reaktion der Wiener Bildungsdirektion folgte prompt: KÃ¼nftig braucht er fÃ¼r Medienauftritte eine Genehmigung. Trotz dieses Gegenwinds gab Walach nun auch ServusTV ein ausfÃ¼hrliches GesprÃ¤ch in der Sendung BLICKWECHSEL.

Viele Eltern wollen nicht, dass sich die Kinder integrieren. Um sie nicht vÃ¶llig zu verlieren, mÃ¼sse man auf die FamilienoberhÃ¤upter, die VÃ¤ter, einwirken.

Was der Lehrer im Klassenzimmer erlebt

Fast alle Kinder in seiner Klasse sind in Wien geboren. Dennoch hatten viele ihren ersten Kontakt mit der deutschen Sprache erst in der Schule. Der Unterricht leidet unter fundamentalen Problemen: Viele SchÃ¼ler kÃ¶nnen dem Stoff nicht folgen, weil sie nachts dealen oder einbrechen. Andere sind tagsÃ¼ber vom Ramadan so geschwÃ¤cht, dass Lernen kaum mÃ¶glich ist. FÃ¼r zahlreiche Familien gilt ein Leben von der Sozialhilfe als vÃ¶llig normaler Lebensentwurf. MÃ¤dchen verschwinden nach der Pflichtschule oft aus dem Bildungssystem, weil sie verheiratet werden. Die Kooperationsbereitschaft vieler Eltern ist gering bis nicht vorhanden.

Der Versuch, den Wahrheitssager mundtot zu machen

Nach dem Presse-Interview erhielt Walach eine offizielle Weisung der Wiener Bildungsdirektion: Medienauftritte zu bildungspolitischen Themen seien kÃ¼nftig genehmigungspflichtig. Kritiker sprechen von einem Maulkorb. Die Direktion selbst bestÃ¤tigt, dass Lehrpersonen bei Medienauftritten eine besondere Verantwortung tragen. Walach hatte fÃ¼r das erste Interview keine Genehmigung eingeholt â€“ vor zwei Jahren sei das auch nicht nÃ¶tig gewesen. Nun droht der administrative Druck.

Kickl: â€žWir Freiheitlichen hatten mit unserer Kritik immer rechtâ€œ

Herbert Kickl griff das ServusTV-Interview sofort auf. In einem Beitrag auf seinen KanÃ¤len schrieb der FPÃ–-Chef: