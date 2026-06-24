Kampf fÃ¼r Flanderns UnabhÃ¤ngigkeit: â€žBelgien ist ein kÃ¼nstliches Land, das nicht funktioniertâ€œ

Unzensuriert traf in StraÃŸburg in Frankreich den belgischen Politiker Bob De Brabandere. Er ist Mitglied des BrÃ¼sseler Parlaments, Senator und Mitglied des Parteivorstands des Vlaams Belang und Mitglied der Fraktion der EuropÃ¤ischen Konservativen, Patrioten & VerbÃ¼ndeten (ECPA) im Europarat.

Unzensuriert: Sie leben in BrÃ¼ssel, wie ist das tÃ¤gliche Leben dort?

Brabandere: Ich lebe gerne in BrÃ¼ssel und habe eine echte Bindung an diese Stadt. Aber ehrlich gesagt ist es schwer geworden, BrÃ¼ssel in seiner Gesamtheit zu verteidigen. Es gibt diese groÃŸartige europÃ¤ische Hauptstadt mit ihrem historischen Charme, dem pulsierenden Stadtleben, den groÃŸartigen Restaurants und dann gibt es die harte RealitÃ¤t auf der StraÃŸe. Die drei grÃ¶ÃŸten Probleme, mit denen BrÃ¼sseler tÃ¤glich konfrontiert sind: Erstens die VermÃ¼llung. Illegale MÃ¼llentsorgung ist in vielen Vierteln lÃ¤ngst zur traurigen NormalitÃ¤t geworden. Zweitens die Sicherheitslage, Drogenkriege, SchieÃŸereien, Messerstechereien. Das ist keine Ausnahme mehr, das ist Alltag. Und drittens: die vollstÃ¤ndige Entfremdung bestimmter Viertel. In manchen Teilen der Stadt glaubt man nicht mehr, in einer westeuropÃ¤ischen Hauptstadt zu sein.

BrÃ¼ssel befindet sich im Dauerkrisenmodus und die politisch Verantwortlichen ziehen keine Konsequenzen.



Unzensuriert: Wie hoch ist der Anteil der Migranten in BrÃ¼ssel?

Brabandere: Lassen Sie mich zunÃ¤chst mit den gesamtbelgischen Zahlen beginnen. Zum 1. Januar 2026 hatten 63,4 Prozent der belgischen BevÃ¶lkerung einen belgischen Hintergrund, 22,8 Prozent waren Belgier mit auslÃ¤ndischem Hintergrund, und 13,8 Prozent hatten keine belgische StaatsangehÃ¶rigkeit. In BrÃ¼ssel ist die Situation dramatisch anders. Lediglich 22 Prozent der BrÃ¼sseler BevÃ¶lkerung haben einen belgischen Hintergrund, 78 Prozent haben auslÃ¤ndische Wurzeln. Rund 37 Prozent der BrÃ¼sseler sind nicht einmal belgische StaatsbÃ¼rger. In manchen der 19 BrÃ¼sseler Gemeinden trifft man kaum noch EuropÃ¤er auf der StraÃŸe. Man fÃ¼hlt sich eher in Kabul als in Westeuropa.

Das sind keine Behauptungen, das sind amtliche Zahlen von Statbel und Statistiek Vlaanderen. Und diese Zahlen haben dramatische soziale Folgen: Schon 2017 stellte Armutsforscherin Bea Cantillon von der UniversitÃ¤t Antwerpen fest, dass neun von zehn EmpfÃ¤ngern des belgischen Lebensunterhalts in BrÃ¼ssel auslÃ¤ndischer Herkunft sind. BrÃ¼ssel ist heute die Ã¤rmste Region Belgiens, Ã¤rmer sogar als die Wallonie. Der Zusammenhang ist unÃ¼bersehbar.

â€žJeder kann Opfer einer verirrten Kugel werden!â€œ

Unzensuriert: Wie schaut es mit der KriminalitÃ¤t aus?

Brabandere: BrÃ¼ssel ist heute gefÃ¤hrlicher als noch vor wenigen Jahren und schon damals war es kein Paradies. Im August 2025 erklÃ¤rte der BrÃ¼sseler Staatsanwalt bei einer Ã¶ffentlichen Pressekonferenz, dass jeder BrÃ¼sseler potenziell Opfer einer verirrten Kugel werden kann. Das ist eine unglaubliche Aussage und sie sagt alles Ã¼ber den Zustand dieser Stadt.

Die Zahlen sprechen fÃ¼r sich: Im Jahr 2025 wurden in BrÃ¼ssel 101 SchieÃŸereien registriert, mit acht Todesopfern und 43 Verletzten. Das entspricht fast zwei SchieÃŸereien pro Woche, ein neuer Rekord. Hinter dieser Gewalt stecken Drogenkriege zwischen rivalisierenden Banden, die sich Territorium und AbsatzmÃ¤rkte streitig machen.

Die Ursachen sind strukturell: Die Justiz ist chronisch unterfinanziert. Die Polizei fÃ¼hlt sich im Stich gelassen. Unsere GefÃ¤ngnisse sind buchstÃ¤blich Ã¼berfÃ¼llt und viele TÃ¤ter kommen viel zu frÃ¼h wieder frei. Und dann ist da noch der Elefant im Raum, Ã¼ber den kaum jemand offen sprechen will: Ein erheblicher Teil der KriminalitÃ¤t wird von Personen ohne legalen Aufenthaltsstatus begangen. Wer illegal im Land ist und Verbrechen begeht, muss sofort abgeschoben werden. Das ist keine Frage der politischen Meinung, das ist eine Grundbedingung Ã¶ffentlicher Sicherheit.

â€œJedes Volk hat das Recht, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmenâ€œ

Unzensuriert: Was kann Vlams Belang tun, um fÃ¼r mehr IdentitÃ¤t der Belgier zu sorgen?

Brabandere: Ich muss die Frage etwas korrigieren: Wir, das Vlaams Belang, kÃ¤mpfen nicht fÃ¼r eine belgische IdentitÃ¤t, weil eine solche als lebendige, gelebte IdentitÃ¤t schlicht nicht existiert. Belgien ist ein kÃ¼nstlicher Staat, der 1830 aus politischen GrÃ¼nden zusammengebastelt wurde. Flamen und Wallonen teilen keine gemeinsame Sprache, keine gemeinsame Kultur, keine gemeinsame politische Vision.

Was wir verteidigen, ist die flÃ¤mische IdentitÃ¤t. Sie ist das gemeinschaftsbildende Element, das uns als Nation zusammenhÃ¤lt. Konkret bedeutet das: eine gemeinsame Sprache als Fundament, Respekt fÃ¼r unsere kulturellen Wurzeln, und klare Erwartungen an alle, die in unserer Gesellschaft leben wollen. Wir wollen das Flandern von morgen gemeinsam mit den Menschen aufbauen, die hier leben, mit Ausnahme von drei Gruppen: wer hier ist, um Verbrechen zu begehen, wer hier ist, um unser Sozialsystem auszunutzen, und wer einen extremen Islam praktiziert.

Das Ziel ist ein unabhÃ¤ngiges Flandern, das seine IdentitÃ¤t selbst schÃ¼tzen und gestalten kann ohne von einem dysfunktionalen belgischen Staatsapparat gebremst zu werden.

Unzensuriert: Wie ist die Migranten-Situation in Flamen?

Brabandere: In Flandern hatten zum 1. Januar 2025 rund 28 Prozent der BevÃ¶lkerung einen auslÃ¤ndischen Hintergrund, das entspricht fast 1,93 Millionen Menschen, von insgesamt rund 6,86 Millionen Einwohnern. Davon haben etwa 40 Prozent Wurzeln in einem anderen EU-Land; die Ã¼brigen 60 Prozent kommen aus Nicht-EU-LÃ¤ndern.

Was besonders besorgniserregend ist: Das BevÃ¶lkerungswachstum in Flandern ist ausschlieÃŸlich auf Migration zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Im Jahr 2024 verzeichnete Flandern mehr SterbefÃ¤lle als Geburten, das natÃ¼rliche Saldo war negativ. Die BevÃ¶lkerung wÃ¤chst nur noch durch Zuwanderung. Diese demografische RealitÃ¤t lÃ¤sst sich nicht wegdiskutieren.

Dazu kommt eine starke rÃ¤umliche Konzentration: In 58 flÃ¤mischen Gemeinden liegt der Anteil von Personen mit auslÃ¤ndischem Hintergrund bereits Ã¼ber 30 Prozent. StÃ¤dte wie Genk, Antwerpen und Vilvoorde haben besonders hohe Anteile. Die Herausforderungen bei Integration, Spracherwerb und sozialem Zusammenhalt sind dort tÃ¤glich spÃ¼rbar. FÃ¼r uns ist klar: Eine Einwanderungspolitik ohne Grenzen und ohne Erwartungen schadet langfristig allen, den Einheimischen und den Migranten selbst.

Unzensuriert: Sie sagen nie, dass Sie Belgier bist, sondern Flame, warum?

Brabandere: Weil es der Wahrheit entspricht. Ich bin Flame. Ich spreche NiederlÃ¤ndisch, ich denke in einer flÃ¤mischen Tradition, ich identifiziere mich mit einer flÃ¤mischen Geschichte und Kultur. “Belgier” ist fÃ¼r mich eine administrative Kategorie: ein Eintrag im Pass. “Flame” ist meine IdentitÃ¤t.

Belgien als Staat existiert, das bestreite ich nicht. Aber Belgien als Nation? Die gibt es nicht wirklich. Es gibt die Flamen und es gibt die Wallonen: zwei Gemeinschaften mit unterschiedlichen Sprachen, MentalitÃ¤ten, politischen Kulturen und wirtschaftlichen RealitÃ¤ten. Was verbindet einen Flamen aus Antwerpen mit einem Wallonen aus LÃ¼ttich, auÃŸer einem gemeinsamen Pass und einem teuren fÃ¶deralen Apparat? Nicht viel.

Belgien ist ein kÃ¼nstliches Land, das schlicht nicht funktioniert. Deshalb kÃ¤mpfen wir fÃ¼r die flÃ¤mische UnabhÃ¤ngigkeit, nicht aus Feindseligkeit gegenÃ¼ber den Wallonen, sondern weil jedes Volk das Recht hat, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Das ist das Selbstbestimmungsrecht der VÃ¶lker und es gilt auch fÃ¼r uns.