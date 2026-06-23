Keir Starmer

Am Ende wurde der Druck aus den eigenen Reihen zu groÃŸ: Keir Starmer tritt von seinem Amt als Parteichef zurÃ¼ck.

Foto: Simon Dawson / No 10 Downing Street / Wikimedia CC0 1.0

GroÃŸbritannien

23. Juni 2026 / 08:53 Uhr

Starmer tritt als Parteichef zurÃ¼ck, bleibt vorerst Premierminister

Der britische Premierminister Keir Starmer hat seinen RÃ¼cktritt als Vorsitzender der linken Labour-Partei angekÃ¼ndigt. Er bleibt zunÃ¤chst Regierungschef, bis ein Nachfolger an der Parteispitze und damit auch im Amt des Premiers gefunden ist.

Labour will Starmer nicht mehr als Kandidaten

Starmer teilte mit, er habe am Morgen mit KÃ¶nig Charles gesprochen. Er erklÃ¤rte, seine Partei wolle ihn nicht mehr als Spitzenkandidaten fÃ¼r die nÃ¤chsten Parlamentswahlen, und er nehme diese Entscheidung â€žmit WÃ¼rdeâ€œ an.


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Druck aus der eigenen Partei

Der RÃ¼cktritt folgt nach monatelangem innerparteilichem Druck. Starmers Beliebtheitswerte und jene der Labour-Partei waren zuletzt deutlich gefallen, unter anderem wegen schlechter Ergebnisse bei Kommunal- und Regionalwahlen.

Auch andere Belastungen spielten eine Rolle: die schwache Wirtschaft, hohe Lebenshaltungskosten, Probleme im Ã¶ffentlichen Dienst und Kritik an Personalentscheidungen der Regierung, etwa rund um Peter Mandelson.

Nachfolge offen, Burnham vorne

Als klarer Favorit auf die Nachfolge gilt Andy Burnham. Er kÃ¼ndigte nach Starmers RÃ¼cktritt an, sich um die FÃ¼hrung der Labour-Partei zu bewerben. Bis Anfang Juli kÃ¶nnen sich Kandidaten nominieren lassen; bis zum Wiederzusammentritt des Unterhauses im September kÃ¶nnte dann ein neuer Regierungschef feststehen.

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