Verlierer-Ampel

Eine neue Umfrage schockiert Ã–VP-Kanzler Christian Stocker (m.), SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler und Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger: Zwei von drei Ã–sterreichern sind mit der Verlierer-Ampel-Regierung aus Ã–VP, SPÃ– und Neos unzufrieden.

Foto: BKA/Andy Wenzel

Umfrage

22. Juni 2026 / 17:15 Uhr

Ohrfeige fÃ¼r Verlierer-Ampel 63 Prozent mit Regierung unzufrieden

Zwei von drei Ã–sterreichern haben die Geduld verloren. Eine neue Umfrage von Unique Research fÃ¼r Heute zeigt es unmissverstÃ¤ndlich: 63 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit der aktuellen Bundesregierung unzufrieden, 29 Prozent sogar sehr. Nur 35 Prozent finden noch Gefallen an dem, was Kanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger seit dem Amtsantritt der Dreierkoalition im MÃ¤rz 2025 abliefern.

Das vernichtende Urteil der BÃ¼rger

Die Erhebung lÃ¤sst wenig Interpretationsspielraum. 63 Prozent Unzufriedene â€“ das ist mehr als ein Stimmungstief. Es ist der Beleg dafÃ¼r, dass die Menschen die RealitÃ¤t in ihrem Alltag ganz anders wahrnehmen als die politische Klasse in Wien. Die Koalition Verlierer-Ampel mag intern noch von Fortschritten und gemeinsamen Zielen sprechen. DrauÃŸen aber wÃ¤chst die Entfremdung.


Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Selbst eigene AnhÃ¤nger unzufrieden

Besonders bitter fÃ¼r die Regierungsparteien: Selbst bei ihren eigenen AnhÃ¤ngern brÃ¶ckelt der RÃ¼ckhalt spÃ¼rbar. Bei Ã–VP-Sympathisanten liegt die Zufriedenheit immerhin noch bei 56 Prozent. Bei den GrÃ¼nen-AnhÃ¤ngern ebenfalls 56 Prozent, wobei hier immerhin zehn Prozent sehr zufrieden sind. Bei der SPÃ– sind es nur noch 55 Prozent Zufriedene, bei den Neos 52 Prozent. Das heiÃŸt im Klartext: Fast jeder zweite SPÃ–- und Neos-AnhÃ¤nger ist bereits unzufrieden mit der eigenen Regierung. Bei der FPÃ– fÃ¤llt das Urteil verheerend aus â€“ 95 Prozent der Blau-WÃ¤hler sind weniger oder gar nicht zufrieden.

Auch Spitzenpolitiker unbeliebt

Noch deutlicher wird das Bild, wenn man die einzelnen Spitzenpolitiker unter die Lupe nimmt. BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen steht mit 58 Prozent Zufriedenheit noch relativ gut da. Bei Ã–VP-Kanzler Christian Stocker sind es nur noch 40 Prozent Zufriedene gegenÃ¼ber 53 Prozent Unzufriedenen. SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler landet mit gerade einmal fÃ¼nf Prozent â€žsehr zufriedenâ€œ auf dem letzten Platz â€“ 66 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden. Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger kommt auf 39 Prozent Zufriedene. GrÃ¼nen-Chefin Leonore Gewessler liegt bei 29 Prozent Zufriedenheit.

Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

24.

Juni

19:30 Uhr
24. Juni 2026

â€žDepperter Babler-Vorschlag ein aufgelegter BlÃ¶dsinnâ€œ: Ã–VP-HÃ¶rl stimmte trotzdem zu

24. Juni 2026

Schumann unter Druck: Millionen-LÃ¼cken und Postenschacher-VorwÃ¼rfe

24. Juni 2026

Rechter Triumph in Peru: Linker Kandidat kann Fujimoris Vorsprung nicht mehr aufholen

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Hunderte Verbrecher in Freiheit: Was die Justizministerin will, schockiert ganz Ã–sterreich!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.