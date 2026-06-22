Ohrfeige fÃ¼r Verlierer-Ampel 63 Prozent mit Regierung unzufrieden

Zwei von drei Ã–sterreichern haben die Geduld verloren. Eine neue Umfrage von Unique Research fÃ¼r Heute zeigt es unmissverstÃ¤ndlich: 63 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit der aktuellen Bundesregierung unzufrieden, 29 Prozent sogar sehr. Nur 35 Prozent finden noch Gefallen an dem, was Kanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger seit dem Amtsantritt der Dreierkoalition im MÃ¤rz 2025 abliefern.

Das vernichtende Urteil der BÃ¼rger

Die Erhebung lÃ¤sst wenig Interpretationsspielraum. 63 Prozent Unzufriedene â€“ das ist mehr als ein Stimmungstief. Es ist der Beleg dafÃ¼r, dass die Menschen die RealitÃ¤t in ihrem Alltag ganz anders wahrnehmen als die politische Klasse in Wien. Die Koalition Verlierer-Ampel mag intern noch von Fortschritten und gemeinsamen Zielen sprechen. DrauÃŸen aber wÃ¤chst die Entfremdung.

Selbst eigene AnhÃ¤nger unzufrieden

Besonders bitter fÃ¼r die Regierungsparteien: Selbst bei ihren eigenen AnhÃ¤ngern brÃ¶ckelt der RÃ¼ckhalt spÃ¼rbar. Bei Ã–VP-Sympathisanten liegt die Zufriedenheit immerhin noch bei 56 Prozent. Bei den GrÃ¼nen-AnhÃ¤ngern ebenfalls 56 Prozent, wobei hier immerhin zehn Prozent sehr zufrieden sind. Bei der SPÃ– sind es nur noch 55 Prozent Zufriedene, bei den Neos 52 Prozent. Das heiÃŸt im Klartext: Fast jeder zweite SPÃ–- und Neos-AnhÃ¤nger ist bereits unzufrieden mit der eigenen Regierung. Bei der FPÃ– fÃ¤llt das Urteil verheerend aus â€“ 95 Prozent der Blau-WÃ¤hler sind weniger oder gar nicht zufrieden.

Auch Spitzenpolitiker unbeliebt

Noch deutlicher wird das Bild, wenn man die einzelnen Spitzenpolitiker unter die Lupe nimmt. BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen steht mit 58 Prozent Zufriedenheit noch relativ gut da. Bei Ã–VP-Kanzler Christian Stocker sind es nur noch 40 Prozent Zufriedene gegenÃ¼ber 53 Prozent Unzufriedenen. SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler landet mit gerade einmal fÃ¼nf Prozent â€žsehr zufriedenâ€œ auf dem letzten Platz â€“ 66 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden. Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger kommt auf 39 Prozent Zufriedene. GrÃ¼nen-Chefin Leonore Gewessler liegt bei 29 Prozent Zufriedenheit.