Julian Reichelt (Bild) versuchte, zusammen mit seinem Kollegen Max Mannhart mit Linken zu reden. Ohne Ergebnis. Trotzdem gingen sie als Sieger vom Feld.

Foto: screenshot YouTube

Berlin

22. Juni 2026 / 14:10 Uhr

Nur 60 kamen Ã¼berhaupt: Linke demonstrieren gegen Pressefreiheit

Das alternative Medium Apollo News hat seinen Sitz im linksgrÃ¼n dominierten Berlin-Kreuzberg. Die regierungskritische Berichterstattung dieser Webseite scheint den Linken ganz und gar nicht zu gefallen. Umso Ã¼berraschender ist es, dass sie erst jetzt eine Demo gegen die unabhÃ¤ngigen Journalisten durchfÃ¼hrten.

Demo wurde ziemliche Blamage

Die Demo fand am vergangenen Samstag am SÃ¼dstern statt. Sie richtete sich neben Apollo News auch gegen Nius von Julian Reichelt. Sowohl Reichelt als auch Apollo-Chefredakteur Max Mannhart traten der linken Menge mutig gegenÃ¼ber und versuchten die Demonstranten zu interviewen. Wenig Ã¼berraschend waren die Roten nicht gesprÃ¤chsbereit. Die Polizei musste Mannhart und Reichelt schlieÃŸlich aus der aufgebrachten Menge herauseskortieren, um Ãœbergriffe zu verhindern.


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In einer sehr linken Stadt haben sie im linksten Bezirk gerade einmal knapp 60 Genossen fÃ¼r ihre Aktion zusammenbekommen. Das dÃ¼rfte auch so manch einem Linken selbst am Ende klar geworden sein. Ein Demoredner war sehr aufgebracht: Statt auf der GneisenaustraÃŸe “gegen Nazis” zu demonstrieren, hÃ¤tte er auch in einen Badesee springen kÃ¶nnen, beklagte er sich.

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