Nur 60 kamen Ã¼berhaupt: Linke demonstrieren gegen Pressefreiheit

Das alternative Medium Apollo News hat seinen Sitz im linksgrÃ¼n dominierten Berlin-Kreuzberg. Die regierungskritische Berichterstattung dieser Webseite scheint den Linken ganz und gar nicht zu gefallen. Umso Ã¼berraschender ist es, dass sie erst jetzt eine Demo gegen die unabhÃ¤ngigen Journalisten durchfÃ¼hrten.

Demo wurde ziemliche Blamage

Die Demo fand am vergangenen Samstag am SÃ¼dstern statt. Sie richtete sich neben Apollo News auch gegen Nius von Julian Reichelt. Sowohl Reichelt als auch Apollo-Chefredakteur Max Mannhart traten der linken Menge mutig gegenÃ¼ber und versuchten die Demonstranten zu interviewen. Wenig Ã¼berraschend waren die Roten nicht gesprÃ¤chsbereit. Die Polizei musste Mannhart und Reichelt schlieÃŸlich aus der aufgebrachten Menge herauseskortieren, um Ãœbergriffe zu verhindern.

In einer sehr linken Stadt haben sie im linksten Bezirk gerade einmal knapp 60 Genossen fÃ¼r ihre Aktion zusammenbekommen. Das dÃ¼rfte auch so manch einem Linken selbst am Ende klar geworden sein. Ein Demoredner war sehr aufgebracht: Statt auf der GneisenaustraÃŸe “gegen Nazis” zu demonstrieren, hÃ¤tte er auch in einen Badesee springen kÃ¶nnen, beklagte er sich.