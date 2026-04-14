Sarah Nagel gegen Katharina GÃ¼nther-WÃ¼nsch

Die vertuschte Vergewaltigung in NeukÃ¶lln fÃ¼hrt nun zu medienwirksamem Zoff zwischen JugendstadtrÃ¤tin Sarah Nagel (Linke) und Bildungssenatorin Katharina GÃ¼nther-WÃ¼nsch (CDU). Ein Abwahlantrag gegen Nagel in der Bezirksverordnetenversammlung war kÃ¼rzlich gescheitert (Unzensuriert berichtete).

UnterlassungserklÃ¤rung von CDU-Politikerin gefordert

Jetzt geht Nagel juristisch gegen GÃ¼nther-WÃ¼nsch vor. Wie die Berliner Zeitung berichtete, soll die Senatorin angeblich “Ã¶ffentlich Falschbehauptungen Ã¼ber den Umgang des Bezirks” mit der Vergewaltigung verbreitet haben. Angeblich habe sie wÃ¤hrend einer Sitzung des Abgeordnetenhauses behauptet, “es gebe ein Verfahren gegen die JugendstadtrÃ¤tin des Bezirksamts wegen Strafvereitelung im Amt”.

Laut Nagels Anwalt soll das nicht stimmen. “Es liegt ein Schreiben der Leitenden OberstaatsanwÃ¤ltin in Berlin vor, das bestÃ¤tigt, dass kein Verfahren gefÃ¼hrt wird”, meinte er. Deswegen wird GÃ¼nther-WÃ¼nsch aufgefordert, eine UnterlassungserklÃ¤rung abzugeben. Ob sie dem nachkommen wird, bleibt abzuwarten. AuÃŸerdem wurde bekannt, dass eine unabhÃ¤ngige Kommission die VorgÃ¤nge rund um den NeukÃ¶llner Jugendclub Wutzkyallee untersuchen soll.