In Berlin tobt nun ein Kampf zwischen JugendstadtrÃ¤tin Sarah Nagel und Bildungssenatorin Katharina GÃ¼nther-WÃ¼nsch. Hintergrund ist die vertuschte Vergewaltigung im NeukÃ¶llner Jugendclub Wutzkyallee.

Foto: Lea 21 / wikimedia commons (CC BY SA 4.0)

Berlin

14. April 2026 / 11:17 Uhr

Sarah Nagel gegen Katharina GÃ¼nther-WÃ¼nsch

Die vertuschte Vergewaltigung in NeukÃ¶lln fÃ¼hrt nun zu medienwirksamem Zoff zwischen JugendstadtrÃ¤tin Sarah Nagel (Linke) und Bildungssenatorin Katharina GÃ¼nther-WÃ¼nsch (CDU). Ein Abwahlantrag gegen Nagel in der Bezirksverordnetenversammlung war kÃ¼rzlich gescheitert (Unzensuriert berichtete).

UnterlassungserklÃ¤rung von CDU-Politikerin gefordert

Jetzt geht Nagel juristisch gegen GÃ¼nther-WÃ¼nsch vor. Wie die Berliner Zeitung berichtete, soll die Senatorin angeblich “Ã¶ffentlich Falschbehauptungen Ã¼ber den Umgang des Bezirks” mit der Vergewaltigung verbreitet haben. Angeblich habe sie wÃ¤hrend einer Sitzung des Abgeordnetenhauses behauptet, “es gebe ein Verfahren gegen die JugendstadtrÃ¤tin des Bezirksamts wegen Strafvereitelung im Amt”.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung


Laut Nagels Anwalt soll das nicht stimmen. “Es liegt ein Schreiben der Leitenden OberstaatsanwÃ¤ltin in Berlin vor, das bestÃ¤tigt, dass kein Verfahren gefÃ¼hrt wird”, meinte er. Deswegen wird GÃ¼nther-WÃ¼nsch aufgefordert, eine UnterlassungserklÃ¤rung abzugeben. Ob sie dem nachkommen wird, bleibt abzuwarten. AuÃŸerdem wurde bekannt, dass eine unabhÃ¤ngige Kommission die VorgÃ¤nge rund um den NeukÃ¶llner Jugendclub Wutzkyallee untersuchen soll.

Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

14.

Apr

11:01 Uhr
14. April 2026

BrÃ¼ssel predigt Energieverzicht, statt sich fÃ¼r Versorgungssicherheit einzusetzen

14. April 2026

Geografie-Panne im ORF: Falsches Satellitenbild sorgt fÃ¼r Spott in den sozialen Medien

13. April 2026

Ungarische Genossen krachend gescheitert: Rote Schadenfreude geht nach hinten los

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
ðŸ›‘STOPP ILLEGALE MIGRATION âœ‹
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.