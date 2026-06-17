Patriotischer BÃ¼rgerdialog in Moosburg: Stehende Ovationen fÃ¼r Alice Weigel

Die bayrische AfD hat einen BÃ¼rgerdialog in Moosburg im oberbayerischen Landkreis Freising organisiert. Dort brachten der Landtagsabgeordnete Martin Huber, seine Kollegin Katrin Ebner-Steiner und auch AfD-Chefin Alice Weidel den BÃ¼rgern ihre Politik fÃ¼r das Volk nahe. Kleinere Mainstreammedien wie die Abendzeitung griffen das Thema auf und lobten die linke Gegendemo fÃ¼r ihre “Haltung gegen Rechts”.

Deutliche Worte gegen linke Politik

BezÃ¼glich der linken Gegendemo, die vor der Stadthalle stattfand, erklÃ¤rte Huber: “Von diesen Gutmenschen und GrÃ¼nen sollte jeder mal fÃ¼nf Afghanen aufnehmen, dann wÃ¼rden sie es schon sehen.” Was ihm nach wie vor im Magen liege: Obwohl er gar nichts gegen AuslÃ¤nder habe, wÃ¼rde ihn Landtagskollege Johannes Becher von den GrÃ¼nen immer wieder als auslÃ¤nderfeindlich bezeichnen. Und das wiederum sei laut Huber die bekannte Taktik, um die AfD “schlechtzureden”, obwohl Politiker wie er nur die Heimat lieben wÃ¼rden.

“Die Leute wollen jetzt eine blau-schwarze Regierung â€“ und wenn wir noch lÃ¤nger diffamiert werden, dann bekommen sie eine blaue Regierung â€“ statt einer Regierung, die auf jedem Buckel tausend WindrÃ¤der bauen will”. Zum Schluss forderte er die Menschen auf, fÃ¼r das Vaterland die Deutschlandfahnen rauszuhÃ¤ngen.

AfD will GEZ abschaffen

Katrin Ebner-Steiner versprach den im Saal versammelten GÃ¤sten: “Das Erste, was wir abschaffen werden, ist der Rundfunkbeitrag der Propaganda-Parteien.” Und sie ging noch einen Schritt weiter: Alle Politiker der Altparteien wolle sie am liebsten mit einem Knall in Rente schicken, damit diese “ihr blaues Wunder” erleben.

Ebner-Steiner Ã¼bte auch deutliche Kritik an der Bayern regierenden CSU. Diese sehe zu, wie “migrantische Vergewaltigungsgangs Jagd auf deutsche MÃ¤dchen” machen, wÃ¤hrend die AfD “die Frauen und MÃ¤dchen nie vergessen” werde.

Weidel fÃ¼r Diesel und Benziner

Dann kam die Rede von Alice Weidel. Die Parteichefin wurde mit stehenden Ovationen im Saal begrÃ¼ÃŸt. Sie sprach mit Blick auf die kommenden Wahlen in Sachsen-Anhalt davon, dass ihre patriotische Partei dort den ersten AfD-MinisterprÃ¤sidenten stellen werde. “Aber Sieg-Mund darf man wahrscheinlich auch nicht mehr sagen”, so ihre BefÃ¼rchtung; freilich mit der Betonung auf “Sieg”. Weidels Versprechen: Sobald die AfD in Regierungsverantwortung komme, kÃ¶nne jeder weiter einen “Benziner” oder “Diesel” fahren, zudem werde die “Ordnung in den Schulen wiederhergestellt” und es werden nur noch jene Menschen von Sozialleistungen profitieren, die auch in dieses System einbezahlt haben.

Und Weidel ging noch weiter, denn sie hoffe, nach dem noch ausstehenden Wahlsieg in Sachsen-Anhalt freilich auf weitere AfD-MinisterprÃ¤sidenten. Und dann, so ihre Prognose, â€žkracht es in Berlin â€“ und es wird Neuwahlen gebenâ€œ. Wer sich selbst ein Bild machen mÃ¶chte, kann ein Video des BÃ¼rgerdialogs auf dem X-Konto von Frau Weidel anschauen.