PrÃ¤sidentschaftswahl dÃ¼rfte Kurswechsel einleiten: Politische Gewichte verschieben sich

Frankreichs politische Gewichte verschieben sich deutlich nach rechts.

Weit vorne bei Umfragen

Weniger als ein Jahr vor der PrÃ¤sidentschaftswahl 2027 liegt der Rassemblement National (RN) in fast allen wichtigen Erhebungen klar vorn.

Besonders sichtbar wird das an Jordan Bardella. Der RN-Vorsitzende fÃ¼hrt in Unfragen mit 40 Prozent positiven Bewertungen. Direkt dahinter folgt seine Parteikollegin Marine Le Pen mit 39 Prozent. Auch Marion MarÃ©chal und Ã‰ric Ciotti, die beide nicht dem RN angehÃ¶ren, aber eine Zusammenarbeit mit ihm suchen, schneiden stark ab. Damit besetzen Politiker aus dem rechten Lager die vorderen PlÃ¤tze, wÃ¤hrend Vertreter des Regierungslagers, der Republikaner und der Linken deutlich zurÃ¼ckliegen.

Wichtiger Stimmungstest

Diese Werte sind mehr als ein Stimmungssignal. Sie zeigen, dass sich rechts der politischen Mitte ein neues Kraftzentrum gebildet hat. Ciotti hatte bereits bei der Parlamentswahl 2024 den Bruch mit Teilen der alten Republikaner vollzogen und ein BÃ¼ndnis mit dem RN gesucht. MarÃ©chal wiederum positioniert ihre Partei IdentitÃ©-LibertÃ©s als mÃ¶glichen Partner.

Was lange als undenkbar galt, wird damit zunehmend RealitÃ¤t: ein breiteres patriotisches Lager, das den Anspruch erhebt, Frankreich nach Jahren der linken Gesellschaftspolitik neu auszurichten.

Unklarheit Ã¼ber PrÃ¤sidentschaftskandidaten

Die Frage, wer am Ende fÃ¼r den RN antritt, hÃ¤ngt allerdings weiter an Marine Le Pens persÃ¶nlicher Lage. Mit Hilfe der Justiz wurde sie im MÃ¤rz 2025 aus dem Rennen genommen, als man ihr Missbrauch von Mitteln des EU-Parlaments vorwarf und sie zu einer fÃ¼nfjÃ¤hrigen Wahlsperre verurteilte. Le Pen weist die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck und hat Berufung eingelegt. Das Berufungsgericht in Paris soll in vier Wochen entscheiden.

Sollte sie nicht kandidieren dÃ¼rfen, stÃ¼nde Bardella bereit â€“ und die Umfragen deuten darauf hin, dass er nicht nur Ersatz wÃ¤re, sondern womÃ¶glich sogar der stÃ¤rkere Kandidat.

Rechte bereit fÃ¼r Verantwortung

WÃ¤hrend der RN geschlossen und entschlossen wirkt, zerlegt sich die Konkurrenz. Emmanuel Macron kann nicht noch einmal antreten, seine PrÃ¤sidentschaft zeigt die Misere der bÃ¼rgerlichen Politik: Feigheit, die Probleme an der Wurzel zu packen, PfrÃ¼nde sichern, Geld mitnehmen.

GroÃŸe Reformprojekte sind ins Stocken geraten oder wurden vertagt. Die Rentenreform ist bis zur Wahl ausgesetzt, andere Vorhaben kommen kaum voran. Zugleich wÃ¤chst der finanzielle Druck auf das hochverschuldete Land.

Verteilen der Beute schon vorher

Macrons mÃ¶gliche Erben konkurrieren untereinander. Ã‰douard Philippe hatte seine Ambitionen frÃ¼h erkennen lassen, Gabriel Attal meldete ebenfalls AnsprÃ¼che an. Beide sprechen ein Ã¤hnliches WÃ¤hlermilieu an und schwÃ¤chen sich damit gegenseitig. In einigen Umfragen fÃ¤llt Philippe deutlich zurÃ¼ck, wenn Attal ebenfalls antritt; ohne Attal steht Philippe besser da.

Links zerlegt sich

Noch dramatischer ist die Lage links. Jean-Luc MÃ©lenchon hat seinen Wahlkampf bereits begonnen und setzt erneut auf einen linksradikalen Kurs – in Umfragen wird er dafÃ¼r als einer der unbeliebtesten Politiker des Landes abgestraft. Zugleich attackiert er regelmÃ¤ÃŸig Sozialisten und GrÃ¼ne, die ihm zu kompromissbereit erscheinen.

Die gemÃ¤ÃŸigtere Linke wiederum ringt mit sich selbst. RaphaÃ«l Glucksmann, FranÃ§ois Hollande und weitere mÃ¶gliche Bewerber stehen fÃ¼r unterschiedliche StrÃ¶mungen, aber nicht fÃ¼r ein gemeinsames Projekt. Sozialisten, GrÃ¼ne, Kommunisten und MÃ©lenchons Lager hatten bei der Parlamentswahl zwar zeitweise zusammengefunden, doch es ist unklar, ob die Linke Ã¼berhaupt mit einem gemeinsamen Kandidaten antreten kann.

Strategischer Vorteil fÃ¼r rechts

FÃ¼r den RN ist diese Zersplitterung ein strategischer Vorteil. Er vermittelt Geschlossenheit, klare FÃ¼hrung und den Anspruch, nationale Interessen wieder in den Mittelpunkt zu stellen.

Frankreich steht damit vor einer historischen Entscheidung im nÃ¤chsten April. Die Brandmauer gegen rechts funktioniert immer weniger. Wenn Marine Le Pen antreten darf, wird sie erneut zu den Favoriten zÃ¤hlen. Wenn nicht, kÃ¶nnte Jordan Bardella den Generationswechsel einlÃ¤uten. In beiden FÃ¤llen gilt: Der Weg zum Ã‰lysÃ©e fÃ¼hrt 2027 kaum am Rassemblement National vorbei.