Polizist nach Verfolgungsjagd von Drogendealern mit E-Scooter angegriffen

Die Gewalt in der BRD-Hauptstadt nimmt kein Ende. Wie die B.Z. berichtete, kam es am Abend des 29. Mai 2026 zu einem Polizeieinsatz gegen zwei Meth-Dealer in Friedrichshain, welches Teil des grÃ¼n regierten Doppelbezirks Friedrichshain-Kreuzberg ist.

Jagd auf Drogendealer

Die Beamten mussten einen Taser einsetzen, weil sie mit einem E-Scooter attackiert wurden. Diese elektronischen Roller wiegen durchschnittlich 12 bis 16 Kilo. Doch wie kam es zu der Tat? Die Polizei beobachtete der B.Z. zufolge “Freitagabend gegen 22.25 Uhr einen Drogendeal an der Libauer StraÃŸe. Dann entfernten sich die VerdÃ¤chtigen auf E-Scootern. Nur wenige hundert Meter entfernt an der RÃ¼dersdorfer StraÃŸe sollten die beiden mutmaÃŸlichen Dealer (beide 21) von den Beamten gestoppt und festgenommen werden. Doch dabei leisteten die VerdÃ¤chtigen erheblichen Widerstand: Einer der beiden 21-JÃ¤hriger soll seinen E-Scooter zunÃ¤chst beschleunigt und dann auf einen Polizisten geschleudert haben.”

Laut einem Polizeisprecher “erlitt” der getroffene Polizist “Prellungen und SchÃ¼rfwunden”. Seinen Dienst konnte er erstmal nicht fortsetzen. Der TÃ¤ter widersetzte sich weiter, sodass ein Taser eingesetzt werden musste. Die Beamten konnten bei der Durchsuchung des Mannes und seines Komplizen Methamphetamin sicherstellen. Zwar wurden beide Dealer aufs Revier gebracht, aber einer von ihnen durfte nach kurzer Zeit wieder gehen.