Das Ergebnis der Wahl in Hamburg ist klar und deutlich. Die Mehrheit will keine Olympischen Spiele in der Hansestadt haben.

Foto: Jonas de Carvalho / wikimedia commons (CC BY SA 2.0)

Hamburg

1. Juni 2026 / 09:51 Uhr

BÃ¼rger stimmten mit Mehrheit gegen Olympische Spiele

Wenn man die BÃ¼rger abstimmen lÃ¤sst, kommen oft ganz andere Ergebnisse heraus, als von den Altparteien gewÃ¼nscht. So auch dieser Tage in der Hansestadt Hamburg. Dort erteilte das Volk den Olympischen und Paralympischen Spielen eine klare Absage.

Altparteien und direkte Demokratie

Wie die Tagesschau berichtete, stimmten “54,9 Prozent (357.911) der teilnehmenden Wahlberechtigten” gegen die Teilnahme und “45,1 Prozent (293.819)” dafÃ¼r. Man muss allerdings dazu sagen, dass von den Hamburgern lediglich 49,6 Prozent der Wahlberechtigten teilgenommen haben. Offenbar interessiert viele BÃ¼rger das Thema also nicht einmal. Trotzdem ist das Ergebnis ein eindeutiges und demokratisches Nein.


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BÃ¼rgermeister Peter Tschentscher (SPD) bedauert dieses Ergebnis sehr. Aber das Volk hat gewÃ¤hlt und die Politiker haben das Ergebnis zu akzeptieren. Die Frage ist, ob das in Berlin auch so ablaufen wird? Auch die Altparteien der BRD-Hauptstadt hÃ¤tten Berlin gerne fÃ¼r die Spiele. Nur: Wird man die Berliner Ã¼berhaupt abstimmen lassen? Daran, wie mit dem Wahlergebnis rund um das Tempelhofer Feld umgegangen wird, merkt man, dass die Berliner Altparteien wenig Wert auf direkte Demokratie legen. Die BÃ¼rger wollen nicht, dass es bebaut wird, aber die Blockparteien schon. Es bleibt abzuwarten, wie das bei den olympischen Spielen beziehungsweise der Bewerbung dafÃ¼r ablÃ¤uft.


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