Die Berliner AfD hat ihren Landesparteitag am Wochenende abgehalten. Dr. Kristin Brinker tritt als Spitzenkandidatin bei den Wahlen am 20. September 2026 an.

Foto: AfD Berlin

Wahlkampf

1. Juni 2026 / 08:36 Uhr

Berliner AfD-Parteitag wegen linksextremer Bedrohungslage nach Brandenburg

Auf ihrem Landesparteitag in Brandenburg an der Havel beschloss die Berliner AfD am Samstag mit groÃŸer Mehrheit, ihren Focus im Wahlkampf auf die Themen Sicherheit, Migration und Ordnungspolitik zu setzen. AuÃŸerdem wurde die Landesvorsitzende Kristin Brinker als Kandidatin fÃ¼r das Amt der BÃ¼rgermeisterin aufgestellt.

AfD will stÃ¤rkste Kraft werden

Die patriotische Partei musste ihren Parteitag in Brandenburg abhalten, weil die linksextreme Bedrohungslage in Berlin zu groÃŸ ist und sie dort deswegen keine RÃ¤umlichkeiten findet. Das hÃ¤lt sie jedoch nicht davon ab, das Ziel ins Auge zu fassen, stÃ¤rkste Kraft in der BRD-Hauptstadt werden zu wollen. Brinker rief den Delegierten entschlossen zu: “Wir wollen in Berlin stÃ¤rkste Kraft werden. Das garantiere ich.”


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Berlin kann sich keinen “LÃ¼genbold” leisten

AuÃŸerdem erklÃ¤rte sie zu CDU-BÃ¼rgermeister Wegner laut dem Tagesspiegel: “Kai Wegner ist auch moralisch gescheitert. So einen LÃ¼genbold kann sich Berlin nicht leisten.” Zudem hat die AfD groÃŸe PlÃ¤ne fÃ¼r Berlin. Bei der Wohnungspolitik will sie kommunale Wohnungen vorrangig an Menschen vergeben, die schon lÃ¤nger in Berlin leben.

Aufnahmestopp fÃ¼r Asylwerber

Beim Thema Migration forderte die Partei laut rbb einen Aufnahmestopp fÃ¼r Asylbewerber in Berlin. Das Landesamt fÃ¼r Einwanderung soll nach ihren Vorstellungen zu einem Landesamt fÃ¼r Einwanderung, Asyl und Remigration umgebaut werden, mit einer klaren PrioritÃ¤t auf RÃ¼ckfÃ¼hrungen. Zudem mÃ¶chte die AfD eine Sondereinheit bei der AuslÃ¤nderbehÃ¶rde schaffen, die Ausweisungen und Abschiebungen auslÃ¤ndischer StraftÃ¤ter bÃ¼ndeln und beschleunigen soll.


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